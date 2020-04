Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla pe piața romaneasca, dupa ce ce petrolul american a ajuns la cotații negative. Ministru: Pretul mic la pompa ajuta pe moment, dar inseamna ca economia nu merge Faptul ca pretul petrolului scade nu e neaparat un lucru bun, iar scaderea pretul la pompa ajuta pe moment, dar nu este un semnal…

- Prețul scazut al petrolului pe piețele americane este un semn prost pentru economia globala, a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei, intr-o intervenție la Digi 24.In Romania insa se lucreaza la capacitatea normal a sondelor, pentru ca necesarul țarii este asigurat in mare parte din import.”Pe…

- Faptul ca pretul petrolului scade nu e neaparat un lucru bun, iar faptul ca scade pretul la pompa te ajuta pe moment dar nu este un semnal vis-a-vis de revenirea economiei globale si nationale, afirma Virgil Popescu, ministrul Economiei.

- Prețul atat de scazut al petrolului pe piețele americane este un semn prost pentru economia globala, spune Virgil Popescu, ministrul Economiei. Intr-o intervenție telefonica la Digi24, ministru Economiei spune ca in Romania se lucreaza la capacitatea normala a sondelor pentru ca necesarul țarii e asigurat,…

- Tot mai multe companii romanești poduc materiale sanitare, in lupta cu pandemia. Un milion de masti pe zi vor fi disponibile pentru populatie, “la preturi normale” In cel mult doua saptamani vor exista pe piata produse biocide si masti pentru populatie “la preturi normale”, a…

- Deficitul bugetar al Romaniei va ajunge in jur de 5%, daca aceasta criza provocata de pandemia de coronavirus va dura una sau doua luni, dar daca va tine mai mult deja este foarte greu de prezis unde ne putem duce, a declarat, luni seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu. "La Ministerul…

- Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu, sustine ca pana la sfarsitul acestui an trebuie finalizate demersurile legislative privind definirea consumatorului vulnerabil, adica aceia dintre romani care au nevoie de ajutor putand primi fonduri de la bugetul de stat. "OUG 114 presupune…

- „Nu a crescut nici prețul la energie electrica, nici la gaze naturale. Practic, noi am reușit sa punem lucrurile pe fagașul normal. Am abrogat acea OUG 114 cu privire la domeniul de energie, iar perioada tranzitorie pe care am folosit-o e 1 iulie pentru gazele naturale și 31 decembrie pentru energia…