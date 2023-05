Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul lunii mai vine cu cateva fenomene astronomice vizibile. Trei dintre planetele sistemului nostru solar vor putea fi observate in aceasta saptamana, cand va avea loc și o eclipsa de Luna.

- In timp ce semnul tau solar iți poate oferi o prezentare generala a calitaților tale exterioare, exista și alte elemente in harta natala care vorbesc despre norocul tau și despre destinul tau, cum ar fi prezența lui Jupiter și, respectiv, amplasarea Nordului Nord. Jupiter este responsabil cu averea…

- Citește horoscopul chinezesc pentru saptamana 24 aprilie - 30 aprilie și afla ce ți-au pregatit astrele. Conform zodiacului chinezesc, unii nativi vor primi un apel de la ruda indeparata, iar alții vor avea cateva zile placute in perioada aceasta. Mai multe detalii, in randurile de mai jos.

- O cercetatoare romanca a fost selectata de NASA pentru o misiune experiment prin care este simulata viața pe planeta Marte. Alaturi de Anca Șelariu au mai fost selectați inca cinci persoane.

- O veche filozofie indiana spune ca “Ești ceea ce mananci”. In prezent, exista o gama variata de produse pe rafturile marilor magazine și nu numai, insa nu toate ne fac bine. Alimentul pe care e bine sa-l consumi zilnic. Ce se intampla in corpul tau cand il mananci și cum iți influențeaza starea de sanatate.

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)Te porți copilareșteCei care te cunosc pot confirma ca, in momentele grele, te comporți ca un copil. Daca lucrurile nu se intampla așa cum iți dorești, nu știi sa gestionezi situația cu calm. Pufai, pocnești, țipi sau pleci.Ce impresie lași: ca ești imatur/a și ca este…

- La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui an urcase la 7,56%. ROBOR a mai avut valoarea de 7,14% in data de 18 iulie 2022, de atunci urmand o creștere accelerata, pana la peste 8%, dupa care s-a temperat abia spre finalul anului trecut. Indicele…

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)Saptamana aceasta, ia in considerare opțiunile cu atenție, deoarece poate fi momentul ideal pentru planuri de viitor. Iți poți indeplini obiectivele financiare pe termen lunf, dar trebuie sa incepi imediat planificarea.AdvertisementDaca ești implicat/a intr-o afacere,…