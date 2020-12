Stiri pe aceeasi tema

- Inca un spital din Romania a luat foc. Este vorba de Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iasi care a luat foc in aceasta dimineața. 18 pacienți au fost evacuați. Un pacient de 33 de ani și-a pierdut viața in incendiu. Se pare ca incendiul a pornit de la o țigara aprinsa de unul dintre angajați. Incendiul…

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane configurata pentru misiuni medicale a efectuat, duminica, o misiune umanitara pe ruta Otopeni - Iasi - Munchen, pentru transportul, in regim de urgenta, al unui pacient care a suferit arsuri, a informat Ministerul Apararii Nationale, printr-un comunicat…

- Apropierea sarbatorilor de iarna ne surprinde intr-un moment dificil, in care pandemia de coronavirus nu este inca pusa sub control. Suntem sub stare de alerta, iar autoritațile ne indeamna sa ne limitam cat mai mult deplasarile in aceasta perioada. Medicul psihiatru Petronela Nechita de la Institutul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat cum vor decurge lucrurile in Romania in noaptea de Revelion. Autoritațile nu vor inaspri restricțiile, dar nici nu le vor relaxa. Secretarul de stat Raed Arafat susține ca autoritațile nu vor modifica restricțiile pentru gestionarea…

- Doar intr-o singura zi au fost inregistrate 10.000 de noi imbolnaviri motiv pentru care au fost luate mai multe restricții. Aflat intr-o vizita de lucru la Iași, ministrul Sanatații Nelu Tataru a declarat ca sunt reevaluate circuitele pentru patologia cu SarsCov2 și ca odata cu impunerea noilor masuri,…

- Numarul paturilor de Terapie Intensiva din unitatile sanitare din municipiul Bucuresti destinate pacientilor cu COVID-19 va fi suplimentat cu peste 100 paturi ATI, in urma unei evaluari realizate, marti dupa-amiaza, de catre ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si seful Departamentului pentru Situatii…

- "Citiți si va cruciti! Decizie șocanta! Bolnavi cu forme Covid severe vor fi transferați intr-un spital fara sectie de ATI!! Guvernul a ordonat ca Spitalul Sfantul Stelian din Capitala sa fie destinat exclusiv pacientilor Covid cu forme medii si GRAVE! Doua observatii: 1. Spitalul Sfantul…