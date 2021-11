Stiri pe aceeasi tema

- In semifinala „Asia Express” sezonul 4, Lidia Buble a oferit un moment spectaculos , la scurt timp dupa ce ea și Estera au fost eliminate din competiție. S-a intamplat imediat dupa ce Irina Fodor a dezvaluit ca nestemata ascunsa in cufarul lor este de culoare roșie. Lidia Buble a imbracat rochia de…

- Surpriza neplacuta in ediția din 22 noiembrie de la „Asia Express”. Cosmin Natanticu și Eliza, soția lui, au fost eliminați din competiție dupa ce diamantul din cufarul lor era roșu. Au parasit competiția in lacrimi, dezamagiți ca nu au putut continua cursa prin Israel, spre Ierusalim. La inceputul…

- In ediția 30 a sezonului 4 din Asia Express, Mihai și Elwira Petre au ajuns primii in locul impus de Irina Fodor, urmați indeaproape de Lidia Buble și Estera. De asemenea, sunt nevoiți sa stranga cat mai multe nestemate care ii vor ajuta la finalul celor patru zile in Iordania. Adriana Trandafir a marturisit…

- Cosmin & Eliza Natanticu, Lidia Buble & Estera, Mihai & Elwira Petre, Cuza & Emi sunt cele patru echipe care au intrat in lupta pentru cea de-a doua amuleta din Georgia. Concurenții nu au stat prea mult pe ganduri și au apelat la toate strategiile de data aceasta.

- Șase echipe au ajuns in etapa 6 de pe Drumul Imparaților. Lidia Buble & Estera, Mihai & Elwira Petre, Adriana & Maria Speranța Trandafir, Cuza & Emi, Cosmin & Eliza Natanticu, Patrizia Paglieri & Francesco sunt cei care vor trece prin primele misiuni din Georgia, urmatoarea țara din Asia Express.

- Connect-R a facut un gest care a facut-o pe Lidia Buble sa planga de fericire la „Asia Express”. Concurenții au parte de multe provocari pe „Drumul Imparaților”, iar neprevazutul se ivește la orice pas. A patra etapa de pe Drumul Imparaților incepe duminica, de la 20:00, pe Antena 1, cu o cursa stransa…

- Cea de-a treia editie a primului stage Asia Express – Drumul Imparatilor, difuzata aseara la Antena 1 s-a impus ca lider de audienta. Luni seara, imunitatea etapei a fost adjudecata de Mihai Petre și de soția sa Elwira, echipa ajunsa prima la steagul Asia Express. Cei doi sunt pana in acest moment singura…

- Connect-R și Shift formeaza o echipa la „Asia Express”, iar daca atunci cand au plecat de acasa au crezut ca lucrurile sunt simple, situația s-a dovedit a fi mai grea decat și-au imaginat. Cei doi au intampinat mai multe probleme in competiție, insa autostopul a fost cel care le-a dat cele mai mari…