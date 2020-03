Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat miercuri ca epidemia de COVID-19 s-a transformat intr-o pandemie globala, insa acest lucru nu schimba situatia pentru omul de rand, ci pentru cei care se ocupa cu managementul pandemiei, declara managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian…

- Profesorul Adrian Streinu Cercel, directorului Institutului ”Matei Balș”, susține ca, in privința infecțiilor cu coronavirus, situația din Romania ”nu arata foarte rau, dar nu arata nici foarte bine”.„Tabloul nu arata foarte rau, dar nu arata nici foarte bine, in sensul ca deja putem vorbi…

- Persoana infectata cu coronavirus este intr-o stare buna Persoana infectata cu coronavirus este într-o stare buna si va ramâne la Institutul "Matei Bals" din Capitala pe toata perioada cât prezinta acest virus, a declarat managerul acestei unitati, Adrian Streinu-Cercel.…

- Secretarul de stat Nelu Tataru și doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din Capitala, au susținut, joi, o declarație de presa, in contextul in care, miercuri seara, autoritațile au confirmat prezența virusului COVID-19 in țara noastra."Nu este nevoie…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a explicat ca riscul ca italianul diagnosticat cu coronavirus sa fi fost contagios in perioada in care s-a aflat in Romania este foarte mic, avand in vedere ca boala s-a manifestat la doua zile dupa ce a plecat din țara.„Riscul…

- "Pana la stabilirea unor masuri suplimentare din partea autoritatilor din domeniul sanatatii publice, pasagerii care sosesc la aeroportul Henri Coanda din zonele din Italia afectate de coronavirus (pentru moment, cele dinspre Milano, Bergamo, Treviso, Torino) vor intra in tara pe fluxul destinat zborurilor…

- Persoanele care sosesc in Romania din localitatile italiene din regiunea Veneto si din provincia Lodi/Lombardia in care exista cazuri de infectie cu coronavirus sau care au calatorit in aceste localitati vor intra in carantina, iar in cazul in care nu respecta regulile sunt pasibili de pedeapsa, a declarat…

- Asistentul medical din Reșița care a lucrat in Germania și a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus și a fost trimis de la Reșița la Timișoara a aflat rezultatele analizelor. Conform analizelor, pacientul nu este infectat cu noul coronavirus, ci are o gripa sezoniera.”Este negativ,…