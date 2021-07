Stiri pe aceeasi tema

- Monica Tatoiu se numara printre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul romanesc, așa ca niciodata nu se da de o parte cand vine vorba de a-și da cu parerea despre orice și oricine. In acest sens, vedeta a dat din casa despre relația care exista intre Cristian Boureanu și iubita lui Laura Dinca,…

- Procesul, prevazut sa inceapa pe 30 septembrie, se va desfasura in cadrul unei camere pentru minori, avand in vedere ca acuzata era inca adolescenta la comiterea faptelor, avand 18-19 ani, a precizat o purtatoare de cuvant a tribunalului din Itzehoe, langa Hamburg. "Acuzata este invinuita ca i-a asistat…

- Mai ieri se bucurau de botezul micuțului Vladimir, fiul lui, cu o petrecere de fițe, ca in basme, intr-un local de lux, dar se pare ca lucrurile intre Nicoleta Dragne și soțul ei nu sunt atat de roz cum par. Fosta ispita de la Insula Iubirii, dar și partenerul ei de viața au facut primele declarații…

- Marian Mexicanu nu are liniște din cauza fostei soții. Cantarețul a dezvaluit ca scandalul cu mama copiilor lui nu a luat sfarșt nici acum, pentru ca femeia continua sa-l aduca in sala de judecata. Totodata, manelistul o acuza pe fosta partenera ca nu se ocupa de educația fiicei lor in varsta de 15…

- Anna Lesko are 42 de ani și se menține intr-o forma de invidiat. Artista nu ezita sa pozeze provocator, iar recent, și-a surprins din nou fanii de pe Instagram, cu o imagine in care apare aproape goala, acoperita doar cu un prosop. Fosta concurenta de la „Ferma” are un stil de viața sanatos, face sport…

- PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliența ce urmeaza sa fie discutat și eventual aprobat de catre Comisia Europeana, are anumite aspecte mai puțin cunoscute romanilor, prezentate de analistul economic Claudiu Vuța. Astfel, dincolo de investițiile planificate de Romania și de o serie de reforme…

- Robert Ionescu, TikTok-erul celebru peste 700.000 de fani, a povestit amanunte importante din viața la Showbiz Report de la Antena Stars. El s-a lasat de școala atunci cand parinții sai au divorțat, dar și-a dat seama ca a fost o greșeala și ulterior și-a continuat cursurile.

- Sorina, fosta soție a lui Nicolae Guța, a traversat clipe dificile in urma cu mai mulți ani, atunci cand mama sa a murit. De suparare, cantareața a cazut in patima alcoolului, iar ea povestit la Antena Stars ca Dumnezeu a ajutat-o sa treaca peste acesta cumpana grea.