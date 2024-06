Stiri pe aceeasi tema

- Informații explozive din familia lui Cristi Tanase! Soția lui nu ar fi cerut ordin de protecție doar impotriva lui, ci și in ceea ce o privește pe mama fotbalistului. Se pare ca de aceasta masura este vizat și fratele lui. Aceștia nu ar mai avea voie sa se apropie de soția lui și de fetița lor.

- Judecatoarea care ar fi umilit familiile victimelor tragediei din stațiunea 2 Mai ramane in procesul lui Vlad Pascu. Cererea de abtinere a acesteia a fost respinsa, vineri, iar decizia instantei este definitiva. “Respinge, ca nefondata, cererea de abtinere formulata de catre doamna judecator Popoviciu…

- Un barbat din satul Negrileasa, comuna Stulpicani a primit ordin de restricție pentru 5 zile, dupa ce și-a lovit soția și copilul. Cazul din aceasta familie este extrem de delicat, cei doi soți avand 8 copii.Vineri seara, la ora 20.30, lucratorii Poliției Orașului Frasin au fost sesizați direct de ...