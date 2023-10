Stiri pe aceeasi tema

- Este criza majora de medicamente destinate bolnavilor cronici in spitalele din Romania. Unitațile medicale se plang ca nu au bani și nu au mai facut achiziții de mai multe luni. Spitalele din Romania se confrunta cu o criza de medicamente pentru bolnavii cronici. Unitațile nu mai au bani La finalul…

- Ai auzit vreodata de aceasta practica intriganta de a dormi cu o ceapa in șoseta? Deși poate parea neobișnuit, unii oameni sunt de parere ca acesta este un remediu vechi care ar avea avantaje uimitoare pentru sanatatea generala.

- Lucian Viziru a aparut in serialul Clanul sezonul 2, insa, actorul nu a mai fot cautat de echipa Pro TV pentru a aparea și in urmatorul sezon, difuzat in prezent. Acesta a facut primele declarații și a lamurit misterul.Lucian Viziru a acceptat cu mare entuziasm propunerea producatorilor de la Pro TV.…

- Alina Ceușan prezinta „Love Island”, cel mai nou show de dating de la PRO TV. Intr-un interviu pentru Cancan, vedeta a facut declarații despre show-ul pe care il va modera, despre rolul de prezentatoare, dar și despre Rock, fiul ei, care nu va ramane in Romania pe timpul filmarilor, va merge cu ea in…

- Așa cum scxriau cei de la Impact, la inceputul acestui an, politicianul și prietenul fostului lider PSD, Liviu Dragnea, Codrin Ștefanescu, se confrunta cu o boala grea. Dupa mai bine de cinci luni au aparut noi detalii despre starea de sanatate a lui Codrin Ștefanescu, care arata ce se intampla acum…

- Sigur, exista o mulțime de condimente care ofera beneficii mari pentru sanatate, dar este greu de invins ghimbirul, cunoscut pentru numeroasele sale proprietați benefice. Spre deosebire de alte suplimente alimentare populare, ghimbirul are și un gust senzațional. Afla in randurile de mai jos ce se intampla…

- Celulele mor in ritmuri diferite, in funcție de natura lor. Dupa ce inima inceteaza sa bata, alimentarea cu oxigen a creierului este intrerupta. Fara rezerve de glucoza pe care sa se bazeze, celulele nervoase mor in decurs de trei pana la șapte minute. Ce se intampla, insa, cu unghiile și parul? Ce…

- Multa lume se plangea in pandemie ca se trezea noaptea din somn, in special intre orele 3.00 și 4.00 dimineața. Din diferite motive, acest lucru se intampla noapte de napte, al unele persoane. Experții explica de ce se intampla asta și cum putem adormi la loc, repede.