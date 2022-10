Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca frunzele cad toamna este benefic pentru sanatatea pe termen lung a copacilor, deoarece ii ajuta sa supraviețuiasca in timpul lunilor friguroase de iarna. Dar de ce frunzele devin colorate chiar inainte de sa cada.

- In contextul modificarii formulei contractuale de formare a prețului de achiziție a gazelor naturale al Moldovagaz de la Gazprom, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE), vine cu urmatoarele precizari.

- Caldura din ce in ce mai mare cu care ne confruntam in ultimii ani a crescut la cote alarmante și nivelul de stres, astfel ca acum problema nu mai este una strict fizica, ci a devenit și psihologica.

- Un business de succes este acela in care toate obiectele de care ai nevoie iți sunt la indemana. Știai ca un simplu pix poate face diferența? Pentru a avea un business de succes este ideal sa alegi produsele de birotica și papetarie potrivite, acele produse de calitate, care te vor ajuta sa iți indeplinești…

- Știai ca nu este bine sa iți usuci rufele in casa?! Chiar daca pare mult mai eficient, mai ales in timpul iernii, acest obicei ar putea duce la creșterea mucegaiului, ciupercilor și bacteriilor. Ei bine, din nefericire, umiditatea poate atrage o varietate de ciuperci, bacterii și viruși.

- Știai ca in Romania se afla cel mai incarcat punct energetic din lume? Mii de turiști merg acolo in fiecare an. Ce se intampla cu oamenii care ajung acolo. Mulți au fost in vacanța in stațiunea respectiva, dar puțini știau adevarul.

- Ouale sunt destul de benefice pentru organism, insa daca sunt consumate in exces iți pot crea probleme de sanatate. Ele conțin luteina, un carotenoid esențial pentru sanatatea ochilor și au proprietați antioxidante. Un alt motiv pentru care este bine sa consumați oua este ca sunt pline de vitamine B,…

- Cafeaua este una dintre cele mai consumate bauturi din intreaga lume, iar aceasta poate avea numeroase beneficii, insa și riscuri asupra sanatații. Specialiștii recomanda o pauza timp de cateva zile pentru organismul tau. Exista persoane care nu au consumat niciodata cafea, insa sunt și oameni care…