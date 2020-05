Ce se întamplă în lume cu medicamentele dedicate COVID-19 (Nature) Cercetatorii lucreaza intens pentru a testa o mare varietate de tratamente potențiale COVID-19. Aceste terapii acopera gama larga, de la medicamente generice cunoscute, cum ar fi medicamentul hidroxiclorochinina pentru malarie, pana la molecule mici experimentale precum remdesivir, care a fost testat anterior impotriva virusului Ebola. Oamenii de știința exploreaza, de asemenea, tratamente cu anticorpi care […] The post Ce se intampla in lume cu medicamentele dedicate COVID-19 (Nature) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

