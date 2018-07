Stiri pe aceeasi tema

- "In ultimele zile au aparut in spațiul public o serie de manipulari cu privire la relația din cadrul coaliției de guvernare. Pentru a inlatura orice scenarii, Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) face urmatoarele precizari: relațiile din cadrul coaliției de guvernare sunt unele foarte bune.…

- Presedintele partidului Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE), Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa organizata la Constanta, ca varianta optima privind alegerile prezidentiale din 2019 ar fi sa existe un candidat unic al Coalitiei PSD -...

