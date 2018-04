Stiri pe aceeasi tema

- Florin Buliga, criminalul care și-a ucis familia, a șocat o țara intreaga. Cazul sau este unul complex și destul de intortocheat chiar și pentru anchetatori. Analizele toxicologice au aratat faptul ca barbatul consumase marijuana inainte de a-și macelari intreaga familie. Dupa ce a comis oribila crima,…

- Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, forteaza casatoria cu iubitul ei, Catalin Visanescu. Reprezentata de Florin Salam, tanara de 17 ani a deschis o actiune in instanta pentru a determina Primaria Sectorului 3 sa acorde o autorizare in vederea casatoriei inainte de implinirea varstei de 18 ani.

- Florin Salam a fost supus unor presiuni extreme de-a lungul timpului. Acum insa manelistul a dat si declaratii intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de violenta. Artistul vrea sa revina pe scena dupa o perioada de 7 luni de pauza, insa a inceput sa fie amenintat si santajat. "Amenintari,…

- De cand a aflat ca este insarcinata, Laura Cosoi este rasfatata de toata familia. Actrita este nerabadatoare sa isi stranga in brate copilul, asa cum intreaga familie abia asteapta sa faca cunostinta cu micuta.

- Ce pofte are Laura Cosoi de cand erste insarcinata. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care vorbește despre mancare și preparatele preferate. Laura Cosoi a scris pe blogul personal despre trendurile culinare din 2018 și despre ce preparate deosebite a descoperit in ultima perioada.…