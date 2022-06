Ce se întâmplă în corpul tău dacă nu dormi 8 ore pe noapte. Explicațiile unui specialist Un specialist a vorbit despre importanța somnului in viața unui om. Multe persoane ajung sa nu respecte orele de odihna din cauza faptului ca vor sa iși termine multe activitați sau sa profite mai mult de timpul liber pentru ei care este destul de scurt. Cu toate astea, somnul, hrana corecta și hidratarea trebuie sa […] The post Ce se intampla in corpul tau daca nu dormi 8 ore pe noapte. Explicațiile unui specialist appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

