Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii au ajuns la concluzia ca, in general, cartofii pot sa aiba mai multe beneficii, daca sunt pregatiți cum trebuie. Integrarea acestei legume in alimentație nu inseamna ca poate favoriza apariția problemelor de sanatate.

- Ghimbirul este una dintre cele mai apreciate alimente, datorita nutrinetilor bogați ce se gasesc in el. Mulți prefera sa bea diferite ceaiuri cu conținut de ghimbiri. Insa, puțini sunt cei care știu ce beneficii aduce ghimbirul consumat in stare cruda. Ce se intampla in corpul tau daca mananci ghimbir…

- Inca din cele mai vechi timpuri, urzica a fost folosita pentru a trata diversele probleme de sanatate. Era folosita pentru ameliorarea durerii mușchilor, articulațiilor dar și impotriva eczemelor, artritei, gutei și anemiei. Ce se intampla in corpul tau daca bei in fiecare zi ceai de urzici. Ce spun…

- Ne aflam in postul Paștelui așa ca, cei mai mulți credincioși obișnuiesc sa consume halva, ca desert. Ce se intampla in corpul tau atunci cand mananci halva. Ce spun specialiștii despre acest aliment dulce, de post. E sanatos pentru sanatate?

- Laptele fiert in ceaunul de mamaliga este un deliciu culinar irezistibil. Cine a copilarit la țara știe ce vorbesc. Era o adevarata incantare momentul cand ne chema bunica la masa, știind ca vom servi acest preparat gustos. Dincolo de faptul ca ne potolește foamea, combinația gastronomica are efecte…

- Mai mult ca sigur ca v-ați saturat sa așteptați in ambuteiaje in fiecare zi. Poluarea care se aduna in interiorul mașinilor in ambuteiaje și la semafoare este mult mai mare decat cea care se gasește in mașinile care se afla in mișcare. Acum, o cercetare publicata recent arata ce se intampla in corpul…

- Te-ai intrebat vreodata ce se intampla in corpul tau in timpul unui zbor cu avionul pe o distanta mare? In astfel de situații, primul gand al oamenilor este legat de oboseala ce apare din pricina schimbarii fusului orar, insa efectele asupra organismului sunt mult mai multe și mai complexe. Explicațiile…

- Unele doamne și domnișoare incearca sa fie in forma in fiecare sezon, iar pentru asta urmeaza diete stricte. Cateva dintre ele abordeaza un regim alimentar dur și mananca in cantitați foarte mici. Specialiștii vin acum cu detalii despre ce se intampla in organism daca faci asta. Exista o serie de simptome…