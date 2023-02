Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei apă cu sare timp de 7 zile Nu trebuie sa evitam consumul, doar sa alegem sa utilizam o sare mai buna. In loc de sare rafinata, ar trebui sa folositi sare nerafinata, care este excelenta pentru detoxifiere si digestie.Apa cu sare ajuta la incetinirea procesului de absorbtie a apei si este foarte buna la digestie deoarece stimuleaza enzimele si acizii care descompun produsele alimentare. Tot ce trebuie sa faceti este sa umpleti un borcan de un litru cu 1/3 sare nerafinata si apoi sa umpleti borcanul cu apa filtrata.Ulterior, se acopera cu un capac din plastic (nu din metal), se agita si se lasa sa stea timp de 24 ore. Puteti… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

