Stiri pe aceeasi tema

- Laptele fiert in ceaunul de mamaliga este un deliciu culinar irezistibil. Cine a copilarit la țara știe ce vorbesc. Era o adevarata incantare momentul cand ne chema bunica la masa, știind ca vom servi acest preparat gustos. Dincolo de faptul ca ne potolește foamea, combinația gastronomica are efecte…

- Pentru ca, in prezent, cei mai mulți oameni au o viața extrem de agitata, de cele mai multe ori, nu dispun de timpul necesar pentru a lua masa. Așa se face ca, atunci cand li se face foame, mananca pe fuga ceva. Ei bine, potrivit specialiștilor, acest lucru este total greșit. Deși alegeți sa consumați…

- Te-ai intrebat vreodata ce se intampla in corpul tau daca mananci 3 curmale pe zi pentru doua saptamani? Nutriționiștii, care recomanda genul acest de dieta, vorbesc pe larg și despre schimbarile care au loc in corpul tau, dupa ce, timp de doua saptamani, adaugi in dieta ta cate curmale. Hai sa vedem…

- Unele doamne și domnișoare incearca sa fie in forma in fiecare sezon, iar pentru asta urmeaza diete stricte. Cateva dintre ele abordeaza un regim alimentar dur și mananca in cantitați foarte mici. Specialiștii vin acum cu detalii despre ce se intampla in organism daca faci asta. Exista o serie de simptome…

- Știm cu toții ca somnul este foarte important, iar orele pe care le petrecem dormind au un impact semnificativ asupra tuturor aspectelor vieții. In unele cazuri, odihna poate face diferența chiar intre viața și moarte. Tu știi ce se intampla in corpul tau cand pierzi nopțile? Ce arata cele mai recente…

- Nutriționiștii susțin ca daca o luna nu pui limba pe alcool corpul tau trece printr-o transformare. Pentru a va convinge de concluziile la care au ajuns cercetatorii australieni, trebuie sa stați o luna pe uscat.

- Pentru cei mai mulți, este ritualul cu care iși incheie ziua, ultimul rasfaț inainte de a se pregati pentru culcare. Un medic a explicat daca este indicat sa faci duș chiar inainte de somn. Descoperirea din ultimul studiu, ce se intampla in corpul tau. Sfatul unui medic: Este sau nu indicat sa faci…

- In spațiul public, se titreaza mult ideea potrivit careia alimentația de la țara, transmisa din generație in generație, este foarte sanatoasa. Un medic celebru din Romania neaga cu vehemența aceasta teorie. Te-ai intrebat vreodata ce se intampla in corpul tau cand bei palinca dupa ce ai mancat slaninuta…