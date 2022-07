Stiri pe aceeasi tema

- Ardeii iuți nu sunt doar gustoși și picanți, ci au proprietați benefice asupra organismului uman, spun specialiștii. Mai mult de atat, este recomandat sa consumam un ardei iute pe zi. Ce se intampla, de fapt, in organismul nostru daca mancam cel puțin un ardei iute in fiecare zi. Ce proprietați miraculoase…

- Majoritatea oamenilor adora castraveții. Aceștia pot fi consumați cruzi sau marinați. Mulți dintre cei care ii consuma iubesc in special sa ii foloseasca in salate, mai cu seama primavara și vara. Specialiștii vin acum cu noi detalii in privința efectelor secundare pe care le au. Noile studii indica…

- Daca mananci roșii zilnic, atunci ar trebui sa știi ce se intampla in corpul tau dupa fiecare masa. Roșiile sunt printre cele mai populare alimente, este sezonul lor, așadar nu prea lipsesc din meniul zilei. Roșiile sunt dintre cele mai comune in dieta mediteraneeana, fiind incluse in rețete variate.…

- Cafeaua este bautura pe care cei mai mulți o consuma la primele ore ale diminetii, pentru a avea enrgie intreaga zi. Puțini sunt insa cei care știu ca are și numeroase efecte benefice, pe langa faptul ca amplifica nivelul de energie.

- Merele sunt unele dintre cele mai cautate fructe și de asemenea printre cele mai consumate! Ei bine insa, deși multe persoane sunt tentate sa le manance in orice moment al zilei, trebuie sa știți ca acestea nu se consuma noaptea. Iata ce se poate intampla in corpul unui consumator dupa ce le mananca…

- Te-ai gandit vreodata cat de sanatos este sa consumi borș, in special dimineața? Deși are un gust ușor acru, acest preparat culinar are beneficii multiple asupra organismului. Conține complex de vitamine B si C, minerale, aminoacizi esentiali si carbohidrati, printre altele. De ce recomandat sa bei…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca usturoiul este din moși stramoși un aliment care are o serie de beneficii pentru corpul uman. Ei bine insa, te-ai intrebat vreodata cum te poate ajuta daca consumi cate un cațel de usturoi pe zi?! Nu te așteptai la asemenea rezultate miraculoase!

- Fructele sunt de cele mai mult ori o opțiune seara, inainte de culcare, mai ales pentru cei care sunt la dieta, asta pentru a inlocui ciocolata sau prajiturile bogate in calorii, insa acest lucru nu este deloc unul bun pentru sanatatea ta. Iata de ce nu trebuie sa mananci fructe inainte de a te pune…