Ce se întâmplă în corp dacă bei cafea pe stomacul gol. La ce riscuri te supui Cafeaua nu lipsește din meniul multor persoane, deoarece ea te ajuta sa te trezești dimineața și iți da o mare energie. Aproape doua treimi dintre nutriționiștii din Europa susțin ca un consum moderat de cafea aduce extrem de multe beneficii pentru sanatatea corpului uman, insa cafeaua bauta pe stomacul gol nu este deloc buna. Iata ce se intampla in corp daca bei cafea pe stomacul gol și la ce riscuri te supui! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape doua treimi (62%) dintre nutriționiștii europeni considera ca un consum moderat de cafea are beneficii clare asupra sanatații. Consumata insa pe stomacul gol prezinta unele inconveniente.

- O investigație interna a grupului ByteDance, cel care deține rețeaua TikTok, a scos la iveala faptul ca patru angajați din China și din SUA au accesat conturile unor jurnaliști pentru a afla care oameni din companie le-au dat informații confidențiale despre ce se intampla la TikTok, informeaza Hotnews.…

- Criza energetica a determinat mai multe tari din Europa sa se pregateasca de Blackout (oprirea totala pe termen nedefinit a furnizarii energiei electrice). Și in Romania se vorbește despre acest lucru, chiar daca este puțin probabil ca acesta sa se intample, atat la noi in țara cat și in Europa. Intrebat…

- Enel, unul dintre cei mai mari investitori de pe piata de energie electrica, va pleca din Romania anul viitor. Informatia a fost publicata intr-un raport al companiei. Procedura de vanzare a companiei italiene a inceput inca din anul 2019. In document nu se precizeaza clar la ce active va renunta, Enel fiind…

- Delta Dunarii s-a format de-a lungul a 10.000 de ani, fiind considerata cel mai tanar pamant romanesc. Este cea mai bine conservata delta din Europa, iar din anul 1990 este parte a Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind considerata Rezervație a Biosferei. Dar acest statut poate fi pierdut! Ce se poate…

- Olivia Hedlund expert in nutriție funcționala spune ca obiceiul de a bea cafea dimineața poate sa provoace probleme hormonale și intestinale.Ce se intampla in corpul tau daca bei cafea pe stomacul gol?Nutriționista americana spune ca aceasta bautura indragita de miliarde oameni din intreaga lume este…

- Olivia Hedlund expert in nutriție funcționala spune ca obiceiul de a bea cafea dimineața poate sa provoace probleme hormonale și intestinale.Ce se intampla in corpul tau daca bei cafea pe stomacul gol?Nutriționista americana spune ca aceasta bautura indragita de miliarde oameni din intreaga lume este…

- Europa are mai mult gaz natural decat are nevoie, scrie CNN. Atat de mult, incat prețurile spot au fost pentru scurt timp negative la inceputul acestei saptamani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…