Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala a Turciei, care a scazut considerabil in ultima vreme, a primit un impuls dupa anuntul autoritatilor turce in legatura cu dublarea tarifelor vamale pentru anumite produse de import din SUA, ca raspuns la ceea ce turcii au numit „un atac deliberat impotriva economiei din partea SUA”,…

- Unul dintre cei mai mari investitori internationali in Turcia, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a efectuat teste interne de stres cu privire la o prabusire cu 40% a lirei turcesti, au declarat surse interne pentru Reuters. De la inceputul acestui an, moneda turceasca a inregistrat…

- De la inceputul acestui an, moneda turceasca a inregistrat insa o depreciere mai ampla. Potrivit surselor, acest exercitiu intern a ajuns la concluzia ca BERD ar putea face fata unei prabusiri de 40% a lirei turcesti, chiar daca ar inregistra pierderi. 'Ar fi o situatie serioasa, dar nu ar ameninta…

- Turistii straini aflati in Turcia s-au ingramadit luni in magazinele scumpe, pentru a profita de faptul ca puterea lor de cumparare a crescut in urma crizei financiare ce a dus cursul lirei turcesti la un minim istoric de sapte lire pentru un dolar american, transmite Reuters. O mulţime de turişti,…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut apel Turciei sa asigure independenta propiei banci centrale, in timp ce mai multi oficiali de rang inalt au exprimat ingrijorare in urma scaderii lirei turcesti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- 'Pe de o parte, sunteti cu noi in NATO, iar pe de alta, incercati sa-l loviti pe partenerul vostru strategic in spate. Este acceptabil acest lucru? ', a intrebat Erdogan in cursul unui discurs la Ankara. 'Pe de o parte, spuneti ca sunteti partenerul nostru strategic si, pe de alta parte, ne trageti…

- RATBV S.A. deruleaza o procedura de achizitie a 105 autobuze diesel EURO 6, prin intermediul unui imprumut de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) in valoare de circa 25 de milioane de euro. La aceasta licitatie s-au prezentat patru oferte, iar in urma evaluarilor efectuate s-a…

- Citeste si: Omer Tetik, Banca Transilvania: Emisiunea de obligatiuni subordonate nu inseamna majorarea capitalului bancii, ci este vorba de un instrument care ne ajuta la cresterea rentabilitatii capitalurilor proprii Banca Transilvania, BRD si OMV, cele mai tranzactionate trei companii de la Bucuresti…