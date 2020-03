Ce se ÎNTÂMPLĂ după ce SCAPI de infecţia cu noul coronavirus Mare parte a mass-mediei se concentreaza pe numarul de noi cazuri de infectie cu noul tip de coronavirus si pe cel al deceselor, dar prea putin pe cazurile vindecate. La momentul actual, conform worldmeters.info, din peste 463.000 de cazuri de infectie, aproape o patrime, adica peste 124.000 de persoane, sunt cazuri vindecate de coronavirus. Cu toate acestea, inca exista multe nelamuriri in ceea ce priveste recuperarea dupa infectia cu noul coronavirus. Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Soferii sunt obligați ca și pana acum sa aiba ITP valabil, iar pentru efectuarea acestuia trebuie sa se prezinte cu mașina la o stație de ITP sau reprezentanța RAR. Potrivit unui comunicat al Registrului Auto Roman, „autoritațile competente nu au luat nicio decizie care sa schimbe in vreun fel legislația…

- Guvernul a transmis luni, pe pagina de socializare a instituției, ca nu exista dovezi care sa confirme o informație care circula pe internet și anume ca infecția cu coronavirus ar putea fi prevenita prin consumul regulat de apa:„O informatie fals atribuita cercetatorilor de la Stanford, circula…

- Daca pandemia de coronavirus va provoca decese in Romania, protocolul de manipulare a cadavrelor prevede masuri draconice de protecție, potrivit unui Ordin al Ministerului Sanatații, publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial.

- Infectia cu noul coronavirus poate produce o furtuna in organismul uman. Dupa ce virusul patrunde in corp, acesta se inmulteste. Atunci, pacientul de obicei, nu are simptome. Dupa care apare conflictul cu celulele care incearca sa apere organismul si elibereaza substante care duc la inflamarea plamanilor…

- In toata aceasta isterie legata de coronavirus, nu ar strica sa ne luam un moment de respiro, sa ne calmam si sa privim lucrurile in perspectiva. E drept, a fost declarata pandemie, dar aici e vorba despre transmiterea virusului, nu de letalitatea sa.

- Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din China a publicat un studiu care analizeaza peste 70.000 de cazuri de infectii cu Covid-19, incluzand cazurile confirmate, suspecte si asimptomatice, incepand cu 11 februarie. Panica este NEJUSTIFICATA, in aceasta situație. Aceasta nu inseamna ca situațiile…

- O a treia persoana a fost confirmata ca fiind infectata cu noul tip de coronavirus, a declarat Departamentul de Sanatate Britanic, citat deSky News. Respectiva persoana nu a contractat infecția in țara, adauga oficialii.Profesorul Chris Whitty , ofițerul medical șef al Angliei a declarat ca: „Inca o…

- Rusia a anuntat luni ca va recurge la expulzarea cetatenilor straini infectati cu noul coronavirus, dupa ce saptamana trecuta a decis sa-si inchida frontiera cu China si sa reduca legaturile intre cele doua tari, transmite AFP potrivit Agerpres. Noul coronavirus ''a fost adaugat pe lista maladiilor…