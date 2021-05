Stiri pe aceeasi tema

- Austin a cerut valorificarea progreselor tehnologice si o mai buna integrare a operatiunilor militare la nivel global pentru a "intelege mai repede, a decide mai repede si a actiona mai repede"."Modul in care luptam in urmatorul razboi major va fi foarte diferit de modul in care am luptat in razboaiele…

- Un atac cu o mașina-capacana, atribuit de autoritați talibanilor, a provocat moartea a cel puțin 21 de oameni și a ranit alți 90 in estul Afganistanului, transmite AFP.Președintele afgan Ashraf Ghani a acuzat talibanii ca sunt responsabili pentru atac. Acest atentat, venit dupa inceputul retragerii…

- La o suta de zile de cand a preluat mandatul, presedintele Statelor Unite ale Americii a sustinut, miercuri seara, primul sau discurs in fata Congresului. Joe Biden a facut un apel ca legislativul sa voteze agenda sa economica. Flancat de vicepresedintele Kamala Harris si de șefa Camerei Reprezentantilor,…

- Presedintele SUA Joe Biden a recunoscut sambata genocidul armean, devenind primul presedinte al Statelor Unite care a calificat astfel moartea a 1,5 milioane de armeni masacrati de Imperiul Otoman in 1915, relateaza AFP. ''Americanii ii onoreaza pe toti armenii care au fist ucisi in genocidul…

- Cei 600 de militari români se vor întoarce acasa în mai multe serii. Procesul de întoarcele trebuie finalizat pâna la data de 11 septembrie, data oficiala. Decizia de a retrage trupele din Afganistan a fost…

- Statele Unite depasesc vineri, cu mai mult de o luna in avans, obiectivul stabilit de presedintele Joe Biden de 100 de milioane de doze de vaccin administrate in primele 100 de zile ale mandatului sau. “In cea de-a 58-a zi a mandatului meu, vom atinge obiectivul de 100 de milioane de injectii“, a declarat…

- Talibanii au amenintat miercuri cu ”consecinte” daca Statele Unite nu isi retrag trupele din Afganistan pina la data limita de 1 mai, reactie ce survine in contextul in care presedintele Joe Biden a declarat ca va fi ”dificil” sa se respecte acest termen. ”Americanii ar trebui sa puna capat ocupatiei…

- Președintele SUA, Joe Biden a cerut, joi, statelor sa puna la dispoziția tuturor adulților vaccinul impotriva COVID-19 pana la 1 mai și a spus ca spera ca țara va putea reveni la o forma de viața normala pana la 4 iulie. Președintele Biden, joi seara, a cerut statelor ca toți americanii eligibili…