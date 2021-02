Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat cum vor fi organizate cursurile in semestrul al doilea. Daca sunt banci de doi elevi, vor sta doi elevi, a spus ministrul. El a precizat ca impreuna cu ministrul Sanatații va emite un ordin privind masurile anti-Covid care vor fi aplicate in școli.…

- Elevii vor sta cate doi in banca, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, pentru ca portul maștii este incomparabil mai important decat cațiva centimetri in plus. Masca e mai importanta și decat...

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune ca parinții vor primi in continuare indemnizația de 75% din salariu de la Guvern, daca școala se va desfașura in continuare online, inclusiv in cazul copiilor bolnavi care stau acasa. “Daca vor exista in continuare cursuri in format online și vor fi nevoiți parinți…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi ca a cerut 530 de milioane de lei in bugetul invatamantului pentru bursele scolare din 2021, anunța AGERPRES. "Hotararea de Guvern din decembrie privind cuantumul minim al burselor pentru elevi 100 de lei este binevenita, necesara. Nu este…

- Examenele naționale nu vor fi decalate in 2021, a anunțat ministrul Educației. Sorin Cimpeanu a declarat in urma unei ședințe cu sindicaliștii din educație ca Evaluarea Naționala și Bacalaureatul trebuie sa aiba loc la datele planificate, chiar daca ne aflam in pandmeie de coronavirus.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca invațamantul online va continua pana pe 8 februarie, insa a afirmat ca iși dorește ca al doilea semestru sa aiba loc in „maniera clasica”. ”Vom avea maine (miercuri – n.r.) sedinta de Guvern. Vom avea o Ordonanta de Urgenta prin care putem sa continuam…

- Elevii nu vor reveni la școala incepand din data de 11 ianuarie 2021. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a vehiculat o data la care copiii s-ar putea reintoarce la cursuri. Intr-o declarație facuta pentru Știrile ProTV , Sorin Campeanu a spus ca „iși dorește deschiderea cat mai grabnica a școlilor”.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat ca elevii de clasa a IX-a nu vor avea manuale daca incep școala in toama acestui an. "Nu voi vrea sa intru in discuții de acest gen. Principala respobsanilitate e o analiza profesionista. Planurile cadru pentru liceu nu sunt inca aprobate, din…