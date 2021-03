Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile din București, impuse in contextul creșterii incidenței de infectare cu SARS-CoV-2, vor fi prelungite pentru alte doua saptamani, potrivit Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența.

- "Azi am prelungit pentru 14 zile masurile in vigoare, dar daca intervin noutați, evident ca vom modifica. Sunt masuri generale, care privesc restricții in ceea ce privește cursurile, doar preșoclarii merg la scoala și doar daca efectivele sunt jumatate. Aceștia trebuie, bineințeles, sa respecte in continuare…

- Comitetul municipal pentru Situații de Urgența a decis noile restricții in vigoare incepand cu data de 8 martie ora 00.00, Post-ul Scenariu roșu in Capitala, in urmatoarele 14 zile. Care sunt restricțiile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat noi masuri restrictive, dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mie. In ședința CMBSU de azi s-au stabilit masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora. Masurile adoptate…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se reuneste, duminica, pentru a adopta masuri, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mie. Citește și: O mare companie farmaceutica, anunț URIAȘ: medicamentul care vindeca rapid Covid-19 Sedinta CMBSU este…

- Hotararea numarul 8, prin care se propune prelungirea starii de alerta in Romania, pe o perioada de 30 de zile, a fost adoptata miercuri de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Se vor pastra actualele restricții și se vor include și focarele in calcularea incidenței. Restricțiile care raman…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis sa ia cateva masuri de relxare in Capitala, dupa ce numarul cazurilor de COVID-19 a scazut. De astazi, 25 ianuarie, cafenelele, restaurantele, salile de teatru si de cinematograf din Bucuresti se vor redeschide la 30% din capacitate. …

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis vineri ridicarea, incepand de luni, a mai multor restricții in Capitala, avand in vedere ca trei zile la rand incidenta infectarii cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori, au declarat pentru G4Media.ro surse participante…