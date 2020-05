Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta a trecut de Parlament. Camera Deputaților a votat legea. Un nou set de reguli obligatorii din data de 15 mai 2020! 30 de zile de stare de alerta in Romania! Ministrul de Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru si secretarul de stat in MAI, Raed Arafat,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a efectuat sambata, 9 mai, alaturi de Ludovic Orban, premierul Romaniei, și Nelu Tataru, ministrul Sanatații din Romania, o vizita la Unitatea de suport medical COVID-19 construita in incinta salii de sport a Universitații de Farmacie, Medicina, Științe și Tehnologie…

- Daca starea de uregenta este prerogativa presedintelui si are o durata limitata la 30 de zile, starea de alerta are caracter de permanenta si este prerigativa Guvernului. Starea de alerta este prevazuta de OUG nr. 21/2004 si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri…

- Autoritațile iau in considerare instituirea starii de alerta in Romania, dupa data de 15 mai cand expira decretul care a prelungit starea de urgența. Masura este necesara pentru a permite adoptarea unor restrictii, daca lucrurile nu merg in sensul dorit, respectiv limitarea efectelor pandemiei de coronavirus,…

- STARE DE ALERTA. Guvernul și Președintele analizeaza ipoteza declararii starii de alerta dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgența instituita prin decret de Klaus Iohannis. Este o masura necesara pentru a putea fi menținute, legal, unele dintre restricțiile impuse pentru limitarea raspandirii…

- Premierul Ludovic susține ca, dupa incheierea starii de urgența, masura de suspendare a concertelor și spectacolelor va ramane valabila, fiind cu risc inalt de raspandire a viruslui. Citește și: Nelu Tataru: Exista riscul prelungirii starii de urgenta dincolo de 15 mai! Conditia obligatorie…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, sfatuiește ca, de 1 mai, romanii sa stea acasa și sa respecte izolarea. Fiind bine știut ca la noi Ziua Muncii este sarbatorita prin celebrul „gratar la iarba verde”.Romania a ajuns, la doua luni de la primul caz de coronavirus, la 11.339 de cazuri, dintre care 631…

- Romania a ajuns, la doua luni de la primul caz de coronavirus, la 11.339 de cazuri, dintre care 631 de persoane au cedat in fața virusului ucigaș. Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat, luni seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca daca noile cazuri nu vor scadea, starea de…