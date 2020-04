Stiri pe aceeasi tema

- Sunt departe de familiilor lor și mor de o boala care, deocamdata nu are leac.Aproximativ jumatate din decesele provocate de coronavirus au loc in aziluri, arata un studiu al London School of Economics bazat pe date oficiale din cinci tari europene, citat marti de PA, conform Agerpres.Citește…

- Aproximativ jumatate din numarul deceselor cauzate de Covid-19 in Europa s-au produs in caminele de batrani, potrivit unui studiu publicat cerecetatorii de la London School of Economics din Marea Britanie. Totusi multe dintre aceste decese nu au fost incluse in statisticile oficiale ale pandemiei de…

- Aproximativ jumatate din decesele provocate de coronavirus au loc in aziluri, arata un studiu al London School of Economics bazat pe date oficiale din cinci tari europene, informeaza PA, citeaza digi24.ro.

- Aproximativ jumatate din decesele provocate de infecția cu coronavirus au loc in aziluri, arata un studiu al London School of Economics bazat pe datele oficiale din cinci tari europene, transmite PA. LTCPN...

- Doi profesori de la London School of Economics (LSE) se alatura vocilor care insista ca testarea aleatorie a populației, pe un eșantion reprezentativ și indiferent de existența simptomelor, este sențiala in combaterea pandemiei de coronavirus. Intr-un amplu studiu referitor la Covid-19, consultat…

- "Cu masurile actuale instituite, cel putin, pana la sfarsitul lunii martie, estimam ca aceste masuri ar fi evitat moartea a 59.000 de persoane in 11 tari pana la 31 martie", potrivit unui studiu realizat de cercetatori de la Imperial College din Londra, universitate reputata in domeniul medical. Acesti…

- Universitatea de Vest Timisoara le ofera studentilor acces la doua programe de studii care pot fi efectuate la institutii partenere din strainatate. Cei care au aplicat deja la astfel de programe se declara incantati de experienta avuta. The post UVT anunta o noua serie de burse de studiu si practica…

- Modelele vocale ale pinguinilor urmeaza aceleasi principii lingvistice ca cele umane, sugereaza un studiu citat miercuri de Press Association. Limbajul pinguinilor se bazeaza pe doua reguli principale: faptul ca cele mai des utilizate cuvinte sunt si cele mai scurte (legea lui Zipf), iar cuvintele mai…