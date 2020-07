Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul Ciolacu sa invete ce inseamna banii europeni, stim exact care sunt regulile europene. Un raspuns clar pentru aceasta problema va veni curand. Va asigur ca vor creste pensiile, vom avea o comunicare in care vom arata care este situatia. Vrem sa avem o abordare responsabila, acesta este cuvantul.…

- De unde si-a imaginat PSD-ul ca va fi sustenabila cresterea pe care a promis-o, de 40%? Noi vom identifica toate resursele financiare, dar vom lua o decizie dupa ce Ministerul Finantelor ne va prezenta aceste date la mijlocul anului. In baza acestor cifre, vom lua impreuna o decizie vizavi…

- Subiectul majorarii pensiilor este unul dintre cele mai dezbatute in aceasta perioada, insa informații concrete par sa lipseasca cu desavarșire. Ludovic Orban a vorbit in urma cu puțin timp despre posibilitatea creșterii acestora in funcție de realitațile economice. ”Noi lucram pe baza de analize, pe…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, marți seara, la B1 TV, cand va putea spune clar cu ce procent se vor majora pensiile."La sfarșitul lunii iunie se preconizeaza o evaluare a ministrului Finanțelor și atunci vom putea spune și cu cat vom majora pensiile.

- Sedinta de guvern de joi s-a lungit pana tarziu in noapte. Motivul: ministrul Muncii, Violeta Alexandru, inca mai lucra la ordonanta de urgenta privind piata muncii in perioada post-pandemie, sustin surse guvernamentale pentru Adevarul. La ora 02.00 noaptea, premierul Ludovic Orban a tipat la Violeta…

- Ludovic Orban anunta ca punctul de pensie va creste de la 1 septembrie, cu toate ca economia merge prost. Cu cat vor crește pensiile depinde de starea economiei, a mai spus premierul. „Pensiile vor creste. Cu cat vor creste pensiile depinde de starea economiei si de capacitatea efectiva de a putea plati…

- "Intentia noastra e sa inlocuim somajul tehnic cu o masura activia, adica suportarea de catre stat a unei parti a salariilor date de angajatori. Trebuie sa facem o analiza a sectoarelor care au suferit si cum au suferit. Intentia noastra e sa transformam acest mecanism intr-o masura de sprijin activ.…

- "Nu eu am informatiile despre modul cum arata acum bugetul pentru toate capitolele importante. Din punctul meu de vedere, nu doar pentru ca legea e clara, nu am toate informatiile referitoare la incasarile la buget. Ministerul Finantelor are temeiul sa propuna un lucru sau altul. Decizia la…