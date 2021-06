Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a actualizat joi seara lista țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19, pe coduri – verde, galben și roșu. Cei care vin din zona verde pot intra in Romania fara restricții. Țarile din zona roșie MaldiveBahrainSeychellesUruguayArgentinaColumbiaParaguaySurinameCosta…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat joi seara lista zone de risc epidemiologic, iar principala modificare este trecerea Franței din zona roșie in cea galbena. Astfel, romanii care se intorc din Franța vor fi exceptați de la carantina daca vor prezenta un test Covid negativ sau…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat vineri lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, pe coduri – verde, galben si rosu. Cei care intra in Romania din țarile aflate in zonele galbena și roșie stau 14 zile in carantina, cu excepția celor vaccinați. De asemenea, pentru…

- Guvernul a actualizat joi, 27 mai, lista tarilor cu risc epidemiologic. In ciuda incidentei cazurilor de infectii cu SARS-CoV-2, Marea Britanie este in zona galbena din cauza unei tulpini cu raspandire rapida, a explicat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres…

- Guvernul a actualizat, vineri, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat introducand și lista rosie a statelor cu risc epidemiologic. Cei care vin din aceste zone nu stau in carantina daca sunt vaccinati. Cipru, Maldive, Turcia, Franța, Belgia sau India se afla in zona roșie, iar persoanele care vin…

- CNSU a introdus, vineri seara, lista rosie a statelor cu risc epidemiologic. Cei care vin din aceste zone nu stau in carantina daca sunt vaccinati. Prezentarea unui test negativ nu ii scuteste de cele 14 zile de caratina. Pe lista rosie sunt in prezent 31 de state, intre care destinatii de vacanta frecventate…

- Grecia, inclusa in lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat Foto: Arhiva. Grecia a fost inclusa de autoritațile române pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus. Lista a fost actualizata ieri și cuprinde acum 60 de state și…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta a adoptat duminica o noua lista cu tarile cu risc epidemiologic ridicat. Persoanele care vin din aceste state sunt nevoite sa intre in izolare sau carantina. Lista tarilor din zona galbena a fost actualizata. Țari precum Cehia, Republica Moldova, Franța,…