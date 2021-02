Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al apelor și padurilor, Doina Pana de la PSD, a fost otravit cu mercur, arata expertizele INML și ale Institutului Național de Endocrinologie C. I. Parhon, anunța Antena3. Doina Pana a fost ministru in cursul anului 2018, cand s-a și produc otravirea. Din cauza problemelor de sanatate…

- O serie de imagini cu plamanii pacienților infectați cu coronavirus au fost date publicitații de CBS News. Medicii fac comparație cu plamanii unor fumatori inraiți, iar concluziile sunt ingrijoratoare, transmite Antena 3. In fotografiile cu raze X, plamanii sanatoși sunt ilustrați cu mult negru, care…

- O școala in care 1.000 de elevi au nevoie de acțiuni remediale va primi 500.000 de lei pe luna, a anunțat Ministrul Educației. Sorin Cimpeanu a declarat la Digi24 ca plata per elev va fi de 500 de lei și ca va insista, la construcția bugetului, pentru majorarea sumelor pentru cheltuieli materiale in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, considera ca elevii ar putea veni la școala și sambata, pentru orele de educație remediala, iar dascalii sa fie platiți in plus pentru aceste ore. “Printre cele 7.203 de școli nu este nici una care sa spuna ca nu are nevoie de nici un fel de acțiune remediala. Sunt…

- Scolile primare, gradinitele si centrele de ingrijire after-school din Bulgaria s-au redeschis dupa o luna ca urmare a numarului scazut de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, informeaza dpa. Ministrul Educației din țara vecina a declarat ca “Cei mai multi parinti au fost de parere ca elevii din…

- Fiecare dintre cele cinci partide care au obținut au trecut pragul electoral vor merge, luni, in fața președintelui Klaus Iohannis cu cate o varianta de premier. Potrivit surselor Antena 3, PNL il va propune premier pe Florin Citu, USR-PLUS va merge cu varianta Dacian Ciolos, iar UDMR il va propune…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) continua sa fie marea supriza a alegerilor parlamentare si in diaspora, transmite Antena 3. Potrivit rezultatelor provizorii, dupa centralizarea a peste 99% dintre voturile exprimate duminica, AUR ar fi obținut peste 8% dintre voturile pentru Camera Deputaților…

- Inspectorul școlar general Mihai Mureșan, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Nasaud este convins ca Romania ar trebui sa ia exemplul Franței sau Angliei, țari care ”au inchis tot mai puțin școala”. ”Mai multe studii au aratat ca școala nu este principalul factor de raspandire a virusului…