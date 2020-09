Stiri pe aceeasi tema

- "O doamna din personalul nedidactic a fost depistata pozitiv și, urmand firul epidemiologic, au fost trimise toate doamnele din personalul nedidactic acasa și, practic, nu mai putem incepe activitatea in verde, pentru ca nu mai are cine sa aiba grija ca spațiile sa fie dezinfecate", a declarat pentru…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit, luni, despre situația in care, dupa deschiderea școlilor, prevazuta a avea loc la data de 14 septembrie, un elev va fi depistat pozitiv pentru coronavirus. Ministrul Sanatații a precizat ca in aceasta situație, clasa se va inchide pentru doua saptamani, iar…

- In contextul pandemiei de COVID-19, profesorii ar putea sa schimbe metoda clasica de a pune note și absențe elevilor. Aceștia nu vor mai intra in clase cu catalogul. Printre schimbarile ce vor avea loc in noul an școlar 2020 – 2021 din cauza pandemiei de COVID-19, se numara și modul in care profesorii…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a mai declarat marți ca daca sunt 3 cazuri de Covid-19 in trei clase din școala, atunci unitatea de invațamant se inchide, iar profesorii și elevii vor intra in izolare pentru 14 zile. „Daca sunt 3 cazuri in 3 clase, școala se inchide, iar copiii si profesorii intra…

- Din cauza crizei sanitare cu care ne confruntam, mai multe domenii au fost afectate și au suferit modificari majore. Pe langa economie sau turism, invațamantul a fost greu pus la incercare. Astfel, școlile au fost inchise, iar elevii și-au desfașurat activitatea in mediul online, ceea ce a reprezentat…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie a declarat la Digi24 ca sunt sanse mici ca scoala sa inceapa in regim normal din toamna. Anisie sustine ca situatia actuala nu permite ca toti elevii sa fie adusi in clase si precizeaza ca vor fi luate in calcul toate scenariile, inclusiv cel al invatamantului desfasurat…

- "Cel mai bun scenariu" pentru inceperea noului an școlar va fi acela in care o parte a elevilor vor fi la școala, iar ceilalți vor urma cursurile online, afirma ministrul Educației, Monica Anisie. Ea spune ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna, in contextul pandemiei de…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a anuntat luni la postul CNN Brasil ca prezinta anumite simptome de COVID-19 si ca va fi supus unui test ale carui rezultate vor fi cunoscute marti, noteaza AFP.Citește și: Gabriela Firea s-a dezlantuit: 'Cea mai josnica ticalosie a omului este tradarea'Potrivit…