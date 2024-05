Stiri pe aceeasi tema

- Primul proces penal al lui Donald Trump a ajuns la ultimul act, avocații ambelor parți fiind pregatiți marți sa iși expuna pledoariile finale ca jurații sa delibereze și sa dea un verdict care ar putea face istorie, comenteaza CNN.

- Cu șase luni inainte ca alegatorii sa mearga la urne, principalii republicani, conduși de fostul președinte Donald Trump, refuza sa se angajeze sa accepte rezultatele alegerilor din noiembrie, ridicand temeri ca țara ar putea vedea o repetare a violențelor care au urmat in urma cu patru ani, dupa pierderea…

- Judecatorul din procesul penal al lui Donald Trump la New York i-a impus marti restrictii de comunicare, in special in ceea ce priveste martorii, juratii si personalul instantei, relateaza AFP.

- Zi importanta, azi, pentru Sorinel Copilul de Aur. Artistul a fost condamnat, la sfarșitul anului trecut la 1 an de inchisoare. Astazi, artistul s-a prezentat, din nou, in fața magistraților pentru decizia finala.