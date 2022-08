Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele sunt foarte atente atunci cand vine vorba de curațenie. Unele dintre ele se relaxeaza facand asta, dar chiar și acestea evita o anumita activitate: spalatul cortinelor. Perdelele și draperiile sunt foarte importante intr-o locuința. Acestea imbunatațesc vizual spațiul, dar te și feresc de…

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient care ajuta la foarte multe lucruri, mai ales in bucatarie. El ajuta chiar și la curațarea suprafețelor și a altor lucruri. De asemenea, este folosit și in gatire. Spre exemplu, bicarbonatul de sodiu poate fi adaugat in apa de fierbere și are efecte nebanuite.…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca usturoiul are o serie de benficii, indiferent de domeniu, insa cu siguranța nu sunt mulți cei care știu ce se intampla daca pui un cațel de usturoi in ghiveciul florilor. Este un truc inedit, la care nu vei mai renunța dupa ce o sa vezi ce efecte are asupra…

- In zilele noastre mașina de spalat este indispensabila din viața de zi cu zi. Aceasta ușureaza considerabil munca gospodinelor. Bagi rufele in mașina de spalat, le scoți și cam asta a fost. Ei bine, lucrurile nu stau mereu chiar așa. In timpul spalarii mai pot aparea probleme, iar rufele noastre sa…

- Sezonul cald vine cu o placere mai mare a oamenilor de a gusta preparate facute la gratar. Majoritatea prefera sa faca mancarea astfel pentru ca este mai ușor sa lași produsele sa se faca așa, dar și pentru ca ofera o alta textura bucaților de carne sau legume. Desigur ca pentru bucate de nota 10 […]…

- O idee geniala fost descoperita de cei care iubesc gradinaritul. Bețele de chibrit joaca un rol destul de important in ingrijirea plantelor, insa puțini știu acest lucru. Daca iți dorești ca florile tale sa infloreasca rapid, iata care este trucul de care cu siguranța nu ai auzit.

- Bicarbonatul de sodiu are numeroase beneficii și este utilizat atat in gradina, cat și in procesul de ingrijire. Este un ingredient util și se folosește in orice domeniu pentru a te scapa de probleme. Iata ce se intampla daca speli roșiile și castraveții cu bicarbonat de sodiu!

- Bicarbonatul de sodiu are o mulțime de beneficii, iar acest lucru il știu deja numeroase persoane. Ei bine insa, pe langa domeniul de beauty, gastronomie sau cel al curațeniei, trebuie sa vezi ce efect are acest produs minune asupra trandafirilor din gradina ta. Incearca și nu o sa regreți fiindca rezultatul…