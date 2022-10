Stiri pe aceeasi tema

- SUA și aliații sai vor distruge trupele și echipamentele Rusiei in Ucraina și ar scufunda flota rusa din Marea Neagra daca Putin va folosi arme nucleare, a precizat duminica fostul director al CIA, David Petraeus, transmite The Guardian . De asemenea, generalul american in retragere a mai spus ca nu…

- Medvedev, care deține in prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat pe Telegram un nou mesaj prin care amenința Occidentul, avertizand ca Moscova va apara teritoriile din Ucraina care vor fi incluse in Rusia in urma așa-ziselor referendumuri inclusiv prin folosirea…

- Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev amenința Europa și SUA cu atacuri cu rachete hipersonice. Fiind cunoscut pentru declarațiile sale razboinice, acesta a spus ca Moscova este gata sa apere teritoriile care vor fi incluse in Rusia in urma așa-numitelor referendumuri, inclusiv cu arme nucleare strategice,…

- Președintele chinez Xi Jinping se va intalni miercuri cu omologul rus Vladimir Putin cu ocazia unui deplasari in Kazahstan pentru o reuniune a Organizației de Cooperare Shanghai, potrivit unor anunțuri facute de autoritațile kazahe și de catre Kremlin, relateaza Reuters . Consilierul pentru politica…

- Statele Unite incearca sa prelungeasca conflictul din Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, marți, in cadrul unei conferințe de la Moscova privind securitatea internaționala, informeaza Interfax.ru . „Situația din Ucraina arata ca SUA incearca sa prelungeasca acest conflict (n.r. – din…

- Marți, dictatorul belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat ca a discutat cu Vladimir Putin despre presupuse planuri de atac occidentale impotriva Rusiei, transmite AFP cu referire la Agerpres . „De putin timp – si am discutat in detaliu despre asta ieri cu presedintele rus – au fost stabilite planuri strategice…

- „Tovarasia" Xi Jinping – Putin, pe sfarsite. Cand presedintele Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping s-au intalnit la Jocurile Olimpice de la Beijing in februarie, cu saptamani inainte de invazia Ucrainei, China si Rusia au declarat ca prietenia dintre cele doua superputeri nu cunoaste „limite".…