- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- Pele, legendarul jucator al echipei de fotbal a Braziliei, i-a cerut, miercuri, presedintelui rus Vladimir Putin sa "opreasca invazia" din Ucraina, intr-o scrisoare publicata pe Instagram inaintea meciului de baraj pentru Cupa Mondiala din 2022 dintre Ucraina si Scotia (3-1), informeaza AFP, citat…

- Marea Britanie va șterge Rusia de pe fața pamantului daca Vladimir Putin va lansa bomba atomica, ca parte a unei mișcari disperate de ultima ora de a caștiga razboiul din Ucraina. Aceasta afirmație aparține unui expert britanic, care a declarat ca amenințarile liderului de la Kremlin nu vor fi puse…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, se declara "convins" ca Rusia nu va castiga razboiul in Ucraina, iar Vladimir Putin, care "si-a ratat deja obiectivele strategice", trebuie facut sa inteleaga ca el nu va putea dicta pacea. "Putin nu trebuie sa castige razboiul. Si eu sunt convins, el nu il va castiga",…

- Rusia ”nu va fi trasa la raspundere” pentru crimele de razboi comise in Ucraina, datorita puterii sale ca ”stat nuclear” si ”santajeaza Europa cu amenintari”, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru grupul de experti Chatham House.

- Razboiul din Ucraina dureaza deja de mai bine de doua luni, iar intreaga lume se intreaba cum și mai ales cand se va incheia conflictul sangeros din țara pro-europeana. In timp ce ucrainenii se straduiesc sa ramana pe poziții și sa incetineasca avansul trupelor ruse, s-ar parea ca incheierea invaziei…

- Moscova a anunțat in cea de-a șaptezecea zi de razboi ca armata sa a simulat tiruri de rachete cu capacitate nucleara, in contextul in care forțele ruse au continuat cu atacuri masive in mai multe orașe din Ucraina, iar uzina Azostav din Mariupol a fost invadata de trupele lui Putin. Vladimir Putin,…