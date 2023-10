Stiri pe aceeasi tema

- Luna octombrie este perioada perfecta pentru a taia și curața florile din gradina, inclusiv plantele perene, arbuștii și gardul viu. Sunt sarcini esențiale, care trebuie duse la capat daca vrei ca florile sa creasca din nou la primavara. De care plante trebuie sa te ingrijești in acest interval de toamna.…

- Bicarbonatul de sodiu nu are trebui sa lipseasca din nicio bucatarie și asta pentru ca este un ingredient cu numeroase beneficii. De exemplu, acesta se pune chiar in apa florilor, un lucru mai puțin știut. Insa, trebuie sa știi ce cantitate sa folosești pentru a nu distruge plantele. Iata de ce se pune…

- Ingrijirea florilor și a plantelor a devenit in timp o pasiune pentru mulți dintre noi. Foarte puține persoane nu cresc plante in apartamentelor lor. Dar atunci cand ai plante de apartament și iți place sa le ingrijești, trebuie sa ții cont de trucurile geniale pe care specialiștii in gradinarit le…

- De cele mai multe ori, plantele in ghiveci sunt așesate in living, balcon sau terasa și asta pentru a avea lumina necesara. Ultimul loc la care te-ai putea gandi sa așezi o floare naturala in ghiveci este baia. Mulți se tem ca umezeala ar putea sa o distruga. Și așa este, insa, exista cateva plante…

- Pentru a ține rozatoarele la distanța, unele plante pot face minuni. Intr-adevar, s-a dovedit ca exista ierburi care pot respinge daunatorii de gradina și din camara, potrivit Click! . Plantați-le in inima legumelor sau pe un balcon pentru a scapa de acești daunatori. Adevarul este ca, totul ține de…

- Plantele sunt nelipsite din fiecare apartament. Aerul este mai curat, iar interiorul casei arata mult mai bine. Insa, uneori, ingrijirea acestora poate crea batai de cap. Din fericire, exista o serie de trucuri prin care putem menține plantele frumoase și sanatoase. Pentru acest truc vom avea nevoie…

- Inainte de a discuta despre trucul de a arde crenguțe de rozmarin, sa analizam mai intai proprietațile și beneficiile sale. Rozmarinul este un arbust peren originar din Mediterana și este foarte popular pentru aroma sa puternica și distinctiva, fiind folosit in bucatarie și medicina de secole. Dar aroma…

- Inainte de a discuta despre trucul de a arde crenguțe de rozmarin, sa analizam mai intai proprietațile și beneficiile sale. Rozmarinul este un arbust peren originar din Mediterana și este foarte popular pentru aroma sa puternica și distinctiva, fiind folosit in bucatarie și medicina de secole. Dar aroma…