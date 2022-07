Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca usturoiul are o serie de benficii, indiferent de domeniu, insa cu siguranța nu sunt mulți cei care știu ce se intampla daca pui un cațel de usturoi in ghiveciul florilor. Este un truc inedit, la care nu vei mai renunța dupa ce o sa vezi ce efecte are asupra…

- Sunt foarte multe persoane care iubesc florile, și au acasa diferite plante colorate, pe care incearca sa le ingrijeasca așa cum știu mai bine, pentru ca ele sa se pastreze, odata cu trecerea timpului, exact așa cum au fost cumparate din magazin, sau, de ce nu, sa fie și mai infloritoare, și mai frumoase.…

- Praful de copt nu face minuni doar in bucatarie, ci ajuta și in alte aspecte. Unul dintre ale ar fi in momentul in care bagați haine la spalat. Te-ai fi gandit ca ar putea sa-ți fie de folos și in acest fel?

- Este vara, deci roșiile sunt in toi. Este sezonul lor, motiv pentru care nu lipsesc din meniul zilnic. Ele sunt pline de suc și arome. Deși toata lume le considera legume, ele sunt de fapt fructe din cauza faptului ca au semințe. Se pot gasi pe tot parcursul anului, insa sezonul lor este vara, deci…

- Ceaiul de valeriana are multe beneficii asupra organismului uman, dar doar puține persoane le știu. Iata ce se intampla daca alegi sa il consumi seara, inainte de a te pune sa dormi. Cu siguranța ca nu te așteptai sa aiba un asemenea efect asupra corpului tau.

- Cu toții știm cat de important este sa bem ceai pentru sanatatea noastra, dar trebuie sa fim foarte atenți și la orele la care il consumam. Iata ce se intampla in organismul tau daca bei ceai de busuioc seara. Puțini știu ce efect puternic are.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca lamaia este un aliment sanatos și bogat in vitamine. Ei bine insa, puțini sunt cei care s-au gandit ca are o serie de beneficii daca este consumata zilnic. Iata despre ce este vorba, de fapt!

- Daca nu ai facut asta pana acum este momentul sa o faci. Trebuie neaparat sa introduci ceaiul verde in alimentația ta zilnica. Ceaiul verde are numeroase beneficii asupra organismului. Are numai efecte pozitive asupra corpului nostru, iar ele se vor observa destul de rapid.