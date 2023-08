Ce se întâmplă dacă pui oțet pe o felie de pâine și o lași în bucătărie peste noapte. Truc util Te-ai intrebat vreodata ce se intampla daca pui oțet pe o felie de paine și o lași in bucatarie peste noapte? Ei bine, afla ca acesta este unul dintre cele mai utile trucuri pentru curațenie. Face minuni pentru casa ta, il vei folosi mereu de acum inainte. Iata tot ce trebuie sa știi. Pune oțet […] The post Ce se intampla daca pui oțet pe o felie de paine și o lași in bucatarie peste noapte. Truc util appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cei mai harnici au inceput sa puna deja la conservare castraveți pentru iarna. Foarte mulți nu mai așteapta sa vina toamna, cand prețurile la toate muraturile cresc. Astazi, va prezentam un truc foarte important. De ce sa pui o felie de paine deasupra castravetilor murati. Secretul gospodinelor…

- Ruby reușește sa aiba o silueta de invidiat, iar daca anul trecut nici nu voia sa vada mancare, in prezent este la polul opus. Se bazeaza pe mamaia, care ii gatește ce ii place, comanda, dar și intra in bucatarie sa iși pregateasca singura. In interviul exclusiv pentru Playtech Știri, artista recunoaște…

- Cu toate ca este un aliment de baza, ingredient prezent intr-o lista destul de lunga de rețete, nu mulți reușesc sa il prepare ca la carte. Problema are insa o rezolvare neașteptat de simpla. Afla, din randurile de mai jos, de ce sa pui o felie de paine peste orezul abia gatit. Acest truc va […] The…

- Scorțișoara are multe beneficii, insa nu te așteptai niciodata la acest rezultat. Daca presari scorțisoara intr-un bol cu apa și il lași așa peste noapte, vei avea parte de o surpriza. Scorțișoara, condimentul de aur din bucatarie Fara indoiala, scorțișoara, datorita parfumului și aromei sale dulci,…

- Astazi a fost și inca este o zi plina in Parlamentul Romaniei, unde prin scandaluri și acuzații, au fost și sunt audiați noii miniștrii din viitorul guvern de coaliție, ce va fi condus de Marcel Ciolacu, ca urmare a protocolului semnat intre PNL și PSD. Marea problema sunt acuzațiile aduse de UDMR celor…

- Numarul accidentelor rutiere și feroviare care se petrec zilnic in Romania, poziționeaza țara noastra pe un loc fruntaș in topul statelor din Europa cu risc mare de accidente. Din pacate, diverse situații pe care polițiștii le intalnesc in trafic se reflect in numarul ireal de tragedii pe șosele. Un…

- O greșeala s-a transformat intr-un truc ce face furori in randul gospodinelor din aproape toate colțurile lumii. Dupa ce a scapat o felie de paine deasupra orezului, o femeie a impartașit in mediul online efectul spectaculos al acestui truc. Un truc inedit: in ce situații ar trebui sa pui o felie de…

- Volodimir Zelenski a transmis, luni, intr-un discurs, ultima decizie luata de Adunarea Parlamentara NATO impotriva Rusiei. Datorita acestei hotarari, Ucrainei i s-au deschis noi perspective de victorie, in vreme ce summitul NATO de la Vilnius ar putea prinde un nou contur. Semne bune din partea NATO…