Stiri pe aceeasi tema

- Cei care dețin un animal de companie se confrunta cu problema parului de pe haine. Din fericire, exista un truc eficient care va poate scapa de parul de pe haine. Pentru acesta, veți avea nevoie de doua mingi de tennis. Iata ce trebuie sa faceți! Așa va veți putea bucura din nou de haine. Trucul […]…

- Cu toții știm ca gospodaria poate aduce provocari neașteptate și cautarea soluțiilor rapide poate duce la greșeli costisitoare. Astazi, va aducem in atenție o greșeala comuna, dar periculoasa, pe care orice gospodina trebuie sa o evite cu orice preț. Este vorba despre punerea detergentului de vase in…

- Cei care stau la bloc sunt privați de multe lucruri in comparație cu cei care locuiesc la casa. Astfel, cei care locuiesc la bloc trebuie sa știe ca daca pornești mașina de spalat sau aspiratorul la aceasta ora riști amenda pe loc. Reguli noi la bloc. Mulți romani nu le știu. Amenzi uriașe pentru cei…

- In medie, o persoana petrece aproximativ 4 ore pe saptamana pentru spalarea rufelor. Dar poți economisi mai mult timp, folosind un truc simplu, și care are nevoie doar de un șervețel umed. Daca te-am facut curioasa, afla de ce spui un șervețel umed peste hainele din mașina de spalat. Mașinile de spalat…

- Constructorul suedez de mașini electrice a prezentat oficial primul sau supercar din scurta sa istorie. Noul supercar se numește Synergy și este o mașina creata special pentru a onora caștigatorii unui concurs pentru viitori designeri auto, susținut anul trecut. Rezultatul este o mașina de performanța…

- Printre nenumaratele utilizari ale sale, lamaia poate fi un aliat de nadejde in curațenie. In acest sens, un exemplu interesant este cel al folosirii lamaii in mașina de spalat. Iata ce se intampla cu adevarat atunci cand adaugi o lamaie in ciclul de spalare!In cazul mașinii de spalat, știm cu toții…

- Un copil de 3 ani a murit, sambata seara, accidentat cu mașina pe o strada din Braila de o șoferița in varsta de 38 de ani, care consumase droguri. Matei se juca in fața casei cand a fost lovit in plin de mașina. Medicii care au ajuns la fața locului nu au putut sa-l salveze pe micuțul care s-a stins…

- Lovitura dura pentru Simona Halep. Organizatorii de la US Open 2023 nu au ezitat nicio clipa și au exclus-o de la aceasta competiție, dupa ce sportiva din Romania nu a reușit sa scape de suspendarea provizorie pe care a dictat-o Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis pe data de 7 octombrie.…