Stiri pe aceeasi tema

- A fierbe un ou pare fi cel mai simplu lucru de facut in bucatarie, insa pana și aceasta activitate banala are cateva secrete. De exemplu, sigur nu știai ca daca adaugi suc de lamaie sau o felie de lamaie in apa in care fierbi ouale te va ajuta sa scapi de o mare problema. Iata trucul care iți va face…

- A fost facut un anunt pentru romani. Actele de stare civila nu vor mai fi emise ca pana acum, regulile se schimba. Ce se intampla cu certificatele de casatorie și cu cele de naștere. Care este noua regula de care trebuie sa stie toata lumea și de cand se va aplica. Anunț important. Se modifica […] The…

- Anunțul momentului pentru romani privind carțile de identitate și cardurile de sanatate. Din pacate, conaționalii nu pot sa iși foloseasca informațiile personale așa cum au promis autoritațile. Sistemul nu mai funcționeaza așa cum a fost stabilit. Ce trebuie sa știe toata lumea. Ce se intampla cu buletinul…

- Nimanui nu ii place sa aiba matreața. Asta e o realitate. Fapt pentru care, atunci cand apare, avem tendința de a incerca cate puțin din toate pentru a scapa de ea, deoarece ne face parul sa arate murdar și neingrijit. Pe langa șampoanele speciale, exista remedii pe care le avem la indemana in casa…

- Cercetatorii de la Institutul Regal de Tehnologie din Melbourne, cunoscut și ca Universitatea RMIT din Australia au facut o descoperire total spectaculoasa. Daca vrei sa știi ce se intampla daca pui zaț de cafea in beton, citește in randurile de mai jos. Ce se intampla daca pui zaț de cafea in beton…

- Painea se numara printre cele mai consumate alimente de catre romani și nu numai. Insa, v-ați intrebat vreodata ce se intampla in corpul tau daca mananci paine in fiecare zi? Raspunsul vine din partea experților. Potrivit acestora, consumul de paine poate avea atat efecte benefice cat și mai puțin benefice.…