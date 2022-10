Stiri pe aceeasi tema

- Daca iți place sa mananci des ceapa verde, exista o modalitate simpla prin care te poți asigura ca vei avea la indemana mereu aceasta leguma. In plus, vei putea sa economisești și cațiva bani cand vei merge la piața. Afla in randurile de mai jos de ce sa pui ceapa taiata intr-un pahar cu apa. […] The…

- Gospodinele folosesc multe trucuri atunci cand vine vorba de curațenie, gatit ori alte trburi legate de casa. Tu știai ce se intampla daca pui un burete de vase in cuptorul cu micronunde? Iata de ce e bine sa faci acest lucru. Puține femei știau aceasta metoda pana acum.

- Cand vine vorba de curațenie sau gatit, multe gospodine folosesc trucuri utile. Iata de ce e bine sa pui o ceapa in cuptorul cu microunde. Acest obicei te va scapa de o veche problema, pe care o au chiar și cei mai cunoscuți bucatari. Iata ce trebuie sa faci.

- Știai ca zaharul nu este un ingredient util doar in bucatarie?! Te-ai intrebat vreodata ce se intampla și de ce e bine sa pui zahar in șampon inainte de a-ți spala parul?! Ei bine, dermatologii celebri din lume au dezvaluit acest truc pentru toate femeile care iși doresc un par stralucitor.

- Data de expirare poate fi neclara la unele produse, iar șamponul este unul dintre ele. In mod normal exista un anumit termen de valabilitate care intra in vigoare din momentul in care desfaci produsul, dar nu inseamna ca acesta va fi cu adevarat expirat la final. Totuși, cand nu mai este bun, un șampon…

- Multe gospodine folosesc trucuri atunci cand vine vorba de curațenie, dar știai ce se intampla daca pui sare pe mop? Cu siguranța ca trebuie sa incerci și tu. Puține femei au auzit de aceasta metoda care te va scapa de o veche problema.

- Tu cum cureți vasul de toaleta? Toaleta este locul din intreaga locuința in care petele și bacteriile fac ravagii. Am pregatit pentru tine cel mai eficient și rapid truc de curațare a vasului de toaleta, folosind un cațel de usturoi. Daca dorești sa optezi pentru o soluție mai naturala, aceasta este…

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient care ajuta la foarte multe lucruri, mai ales in bucatarie. El ajuta chiar și la curațarea suprafețelor și a altor lucruri. De asemenea, este folosit și in gatire. Spre exemplu, bicarbonatul de sodiu poate fi adaugat in apa de fierbere și are efecte nebanuite.…