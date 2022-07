Stiri pe aceeasi tema

- Multa lume se confrunta cu hainele decolorate sau patate, dupa ce le-au bagat la mașina de spalat și au constatat ca ele nu sunt așa cum iși doresc. Ei bine, va vom prezenta un truc genial. Iata ce se intampla daca pui o aspirina in mașina de spalat!

- Talpa fierului de calcat incepe sa se murdareasca dupa mai multe utilizari, iar impuritațile care apar sunt din cauza temperaturii prea mari. Daca iți dorești ca fierul tau de calcat sa arate ca nou dupa ce l-ai utilizat, noi iți prezentam urmatoarele trucuri utile. Iata de ce ingrediente ai nevoie!

- Bicarbonatul de sodiu este unul dintre alimentele minune care nu trebuie sa lipseasca din casa nimanui! Ei bine, știm cu toții ca este util in numeroase probleme, insa puțini sunt cei care foloseau acest produs pentru a scapa de mucegaiul din casa. Este trucul util tuturor, mai ales in aceasta perioada…

- Ceapa este un ingredient folosit la mai toate rețetele noastre. Da gust bun mancarii, ușor dulceag, dar și aroma. Mai pe scurt, ceapa este buna la casa omului. Atunci cand vine vorba de trucuri in bucatarie, unele sunt de-a dreptul surprinzatoare, cum ar fi cele legate de ceapa. Știai ca este bine sa…

- Hartia igienica nu are așa de multe intrebuințari, insa unii oameni tot incearca sa ii gaseasca și alte beneficii. Astfel, s-a descoperit un truc genial care va face ca frigiderul tau sa funcționeze in parametrii normali. Așadar, ce se intampla daca pui o hartie igienica in frigider. Trucul genial pentru…

- Ouale sunt nelipsite de pe mesele de Paște, mai ales cele vopsite. Chiar daca poate nu iți vine sa crezi, fierberea lor poate fi o adevarata arta. Iata cum poți fierbe cele mai gustoase oua. Cum sa fierbi corect ouale de Paște In primul rand, așaza ouale intr-un singur strat intr-o oala. Nivelul apei…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbonatul de sodiu nu trebuie sa lipseasca din locuința ta, deoarece te ajuta in orice domeniu ai nevoie. Ei bine, de aceasta data venim cu o soluție și iți prezentam ce se intampla daca pui bicarbonat de sodiu intr-o jumatate de cartof.

- De multe ori ne confruntam cu un miros neplacut in baie, care persista destul de mult. Putem apela la mai multe produse de specialitate, insa acestea sunt extrem de costisitoare și de multe ori fara rezultate. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani…