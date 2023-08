Ce se întâmplă dacă pui bananele în frigider sau congelator. Greșeala pe care o fac mulți Multe gospodine obișnuiesc sa depoziteze bananele la frigider, cand observa ca acestea incep sa se innegreasca. Se intampla des, in mod special in sezonul de vara. Afla in randurile de mai jos care sunt motivele pentru care ar trebui sa renunți sa procedezi astfel. Faci mai mult rau decat bine. Și tu pui bananele la […] The post Ce se intampla daca pui bananele in frigider sau congelator. Greșeala pe care o fac mulți appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent daca este cumparata de la supermarket, de la brutarie sau este preparata acasa, tuturor gospodinelor le place ca painea sa fie proaspata cand este servita la masa. Ții și tu painea la frigider pentru a nu se strica rapid? Afla in randurile de mai jos de ce nu este bine sa procedezi astfel.…

- Nu exista multe lucruri mai racoritoare intr-o zi calduroasa de vara decat sa mananci o felie suculenta de pepene verde. Pepenele roșu este format in proporție de 92% din apa, ceea ce explica de ce da bine in timpul verii. In plus, este bogat in mai mulți antioxidanți, inclusiv licopen, beta-caroten…

- Balsamul de rufe este o modalitate excelenta de a pastra hainele cu un miros proaspat, dar nu ar trebui sa fie folosit in locul detergentului de rufe. Insa daca din greșeala ți se intampla sa le incurci, nu iți face griji. Exista o soluție salvatoare pentru orice! Iata ce trebuie sa faci. Ce se intampla…

- Majoritatea dintre noi folosesc caserole pentru a depozita mancarea. Sunt utile și pastreaza foarte bine alimentele, dar se pare ca unele sunt extrem de periculoase! Afla pe care ar fi bine sa le eviți din plin, pentru ca pot fi extrem de nocive pentru organism! Totul despre pericolul din cutiile de…

- Este o recomandare pe care, cel mai probabil, ai mai auzit-o, dar destul de greu de aplicat, in condițiile in care punerea acestor produse la rece este deja un gest reflex. Afla, din randurile de mai jos, de ce nu ar trebui sa mai pui niciodata roșiile in frigider. Ce se intampla daca sunt ținute […]…

- Produsele de patiserie sau panificație, pe baza de drojdie, sunt considerate unele dintre cele mai delicioase, insa prepararea lor poate da uneori batai de cap. Cand auzi pe cineva spunand ca o rețeta nu a funcționat, se da vina aproape intotdeauna pe drojdie. Haide sa vedem ce se intampla atunci cand…

- Puțina lume știe acest lucru, dar exista o anumita lista de produse alimentare care nu trebuie sa stea la frigider. Specialiștii in arta culinara te sfatuiesc sa nu depozitezi niciodata cartofii la temperaturi mai joase de cateva grade Celsius. Care este motivul. De ce nu e bine sa ții cartofii la frigider…

- Ai fost la cumparaturi, ai exagerat cu produsele alimentare cumparate, iar acum ți-este teama sa nu cumva sa le expire termenul de valabilitate, inainte de a apuca sa le consumi? Nu iți face griji, experții iți dezvaluie cateva trucuri utile in acest sens. Cum și unde trebuie depozitate corect alimentele…