Ce se întâmplă dacă parchezi în centrul Bucureștiului și nu plătești parcarea Multe persoane care ajung in București poate nu au suficient timp sau nu realizeaza ca parcheaza pe un loc cu plata. Iata ce se intampla daca parchezi in centrul Bucureștiului și nu platești parcarea. Incepand din 2018, numarul de parcari cu plata in zonele centrale și ultracentrale din Capitala a tot crescut iar unii șoferi și de cele mai multe ori chiar bucureștenii refuza sa plaeteasca 10 lei pentru o ora de parcare și opteaza pentru un alt loc, poate chiar situat mai departe decat au nevoie. De asemenea, exista și persoane care parcheaza in centrul Bucureștiului și nu achita parcare. Ce se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

