Toate razboaiele se termina, iar momentele finale ale acestora sunt adesea vii și memorabile. Razboiul din Ucraina dureaza de aproape doua luni și s-ar putea sa nu existe un moment care sa-i marcheze sfarșitul – cel puțin nu pentru o perioada de timp. Este posibil ca Ucraina sa nu poata expulza complet forțele rusești de […]