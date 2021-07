Stiri pe aceeasi tema

- The post OMS, avertismentul care ingrozește lumea. Ce se intampla cu noile variante Covid-19, mai agresive și mai periculoase: „Exista o probabilitate puternica” appeared first on IMPACT .

- Care este secretul tartei delicioase și racoroase cu lamaie? Rețeta este perfecta pentru doamnele și domnișoarele care vor sa ramana in forma și in aceasta vara. Ce se intampla daca mananci o singura felie? Secretul tartei cu lamaie Un desert perfect pentru vara este tarta cu lamaie. Aceasta este racoroasa,…

- Exista foarte multe clipe in care declaram, cu mana pe inima, ca am putea sa mancam doar un singur produs toata viața. Totuși, te-ai intrebat vreodata ce se intampla in corpul tau daca alegi sa consumi doar cartofi? Ce ți se poate intampla daca mananci doar cartofi Multe persoane susțin ca au incercat…

- A venit vara și tarabele sunt pline de fructe delicioase. De la capșuni, cireșe, zmeura, pana la nectarine și piersici. De ce sa te ferești de cireșe, potrivit unui nutriționist roman Deși nutriționiștii recomanda consumul a cinci porții de fructe și legume pe zi, nu e deloc recomandat sa mananci o…

- Un parc din Piața Zorilor, situat la intersecția strazilor Zorilor și Pasteur, zona BRD, a ajuns într-o stare deplorabila. Bordurile s-au distrus în timp, iar acum prezinta un pericol mare pentru copii, care ar putea oricând…

- Untul de arahide este un aliment delicios, plin de substanțe nutritive. In timp ce multa lume se ferește de acesta, puțini știu ca exista un truc genial de care foarte multe femei se folosesc. Incearca-l și nu vei regreta, mai ales pentru ca te va ajuta pe termen lung și vei putea sa il mananci […]…

- Niciun studiu in domeniu nu a gasit dovezi ca hamburgerii sunt alegeri alimentare sanatoase, dar nici ca un astfel de sandvis, consumat ocazional, dauneazagrav sanatatii. Totusi, se cunoaste felul in care reactioneaza organismul cand trebuie sa descompuna, sa absoarba elementele nutritive si sa digere…

- Fructele citrice sunt, in general, benefice sanatații, la fel și coaja acestora. Dupa cum bine se știe, orice exces poate duce la diferite complicații. Oare este cazul și atunci cand mancam foarte des coaja citricelor? Oare exista pericole pentru sanatatea noastra daca facem asta in exces? Ramane sa…