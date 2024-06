Ce se întâmplă dacă Joe Biden sau Donald Trump se retrag din cursa prezidențială Prima dezbatere electorala din acest an dintre Joe Biden și Donald Trump a starnit ingrijorari in randul democraților care considera ca actualul președinte a avut o prestație slaba in fața adversarului sau. Astfel, se pune inclusiv intrebarea daca Biden ar trebui ramana candidatul democrat la prezidențialele din 5 noiembrie. Jurnaliștii de la ziarul britanic Finacial Times explica ce s-ar intampla daca unul dintre candidați ar ieși din cursa.Ambii candidați au caștigat cu ușurința votul primar al partidului lor la inceputul acestui an. Daca ar renunța acum, ar fi de datoria delegaților la viitoarele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

