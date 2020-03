Ce se întâmplă dacă îţi îmbrăţişezi mai des copilul. Efecte nebănuite Nimic nu se compara cu senzația de caldura și protecție pe care o simte un copil atunci cand este imbrațișat. O imbrațișare facuta din suflet poate schimba oricui starea de spirit. In cazul copiilor, o imbratisare ii poate face mai destepti. Bebelușul și dezvoltarea creierului lor prin mangaiere Bebelușul și dezvoltarea creierului lor prin mangaiere A invața presupune sa citești, sa studiezi, sa calculezi și multe alte procese. Am inceput, ca bebeluși, sa exploram atingand lucruri. Dintre cele cinci simțuri, atingerea este prima care se dezvolta. Cu ajutorul ei, un nou-nascut trebuie sa se ghideze in noua lui lume, potrivit kudika.ro. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

