Stiri pe aceeasi tema

- Daca inghiți din greșeala un sambure de maslina, nu e cazul sa te ingrijorezi, spun specialiștii. In plus, e bine sa știi ce beneficii au pentru sanatate daca utilizezi samburii maslinelor sub forma de pulbere.

- Portocalele sunt unele dintre cele mai consumate fructe din intreaga lume. Datorita nutrienților pe care aceste fructe le conțin, oamenii le prefera in schimbul alimentelor bogate in grasimi. Insa, consumate iarna, portocalele aduc o mulțime de beneficii de care nu știai. De ce este bine sa mananci…

- Fierul face parte din lista mineralelor esențiale pentru sanatate. El este indispensabil pentru creșterea adecvata și pentru funcționarea eficienta a organismului și susține sinteza unor proteine responsabile pentru transportul oxigenului și metabolismul celular. Este foarte important sa ai o alimentație…

- In ultimii ani de zile, ingrijorarile privind consumul de oua par sa nu mai fie atat de proeminente in conștiința publica. Ce spun experții in nutriție despre rolul acestor produse in alimentație. Afla in randurile de mai jos ce se intampla in corpul tau daca mananci 3 oua pe zi. Cate ar trebui sa consumi,…

- Data viitoare cand fierbi orez simplu, nu mai arunca apa pe care o scurgi. Potrivit specialiștilor, apa in care a fiert orezul aduce o mulțime de beneficii pentru sanatate. Este plina de nutrienți și se pare ca o cana cu apa ramasa de la orez face minuni pentru sanatatea ta. 8 efecte benefice pe care…

- Legea bacșișului a fost adoptata, iar de la 1 ianuarie intra in vigoare. Astfel ca, dupa șapte ani in care totul a fost la stadiul de proiect, bacșișul va fi trecut pe nota de plata. Sumele vor fi impozitate și distribuite catre angajați. Momentan, nu se știe cum vor fi imparțiți banii, dar de departe,…

- Alimente care nu ingrașa?! Haida de, o sa zici, am trait s-o vad și p-asta! Alimente care nu ingrașa. Dar ce fac ele? Ne satisfac noua poftele fara sa adauge niciun kilogram pe „constituție”?! Da, se pare ca exista și… minuni pe lumea asta! Beneficii multiple pentru sanatate, adio obezitate fara infometare…

- Creșterea nivelului marilor o mare problema globala! Conform unor studii recente, se preconizeaza ca marile vor crește cu un metru pana in 2050. Fenomenul se va intampla, indiferent de cat de mult vor putea fi reduse emisiile globale de carbon. De ce se intampla acest lucru și ce putem face, este una…