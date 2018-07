Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de permise de conducere au fost reținute de polițiștii rutieri in urma unor intervenții masive pentru a spori siguranța in trafic. De asemenea, oamenii legii au retras peste 100 de certificate de inmatriculare.

- Reprezentantii unui hipermarket din municipiul Constnata par sa fi gasit o solutie pentru a rezolva problemele cauzate de soferii care isi lasa masina pe unde nimeresc si nu respecta marcajele special delimitate. Mai exact, in parcarea hipermarketului din zona ICIL din Constanta soferii care isi lasa…

- Atenție șoferi. Incepand cu data de 4 iunie 2018 vor exista modificari la actuala legislație rutiera. Este important ca persoanele din UK care vor sa iși ia permisul sa se conformeze cu noile reguli.

- Cireșele sunt fructe foarte sarace in calorii (un bol de cirese are doar 87 de calorii, 22 grame de carbohidrați, 1 gram de proteine și 3 grame de fibre) dar cu un conținut mare de fitonutrienți, scrie realitatea.net.

- Milioane de romani risca in fiecare zi sa fie victimele unor fraude telefonice. E la moda o inselatorie in care cei pagubiti ajung sa sune la numere cu suprataxa in tari exotice. Primesc apeluri si daca le returneaza, platesc pentru un singur minut de conversatie sume exorbitante. Pierderile se simt…

- Varicela este una dintre bolile copilariei de care nu scapa aproape nimeni. Ai mai jos informații utile, dar și un set de reguli de îngrijire pe perioada bolii. Iar prima este sa nu ieși afara când ai varicela.

- Gigi Becali a precizat ca nici unul dintre jucatorii importanti nu va fi indepartat in vara, indiferent de modul in care se incheie lupta pentru titlu. "Benzar a dat ieri telefon ca el n-a spus nicaieri, nimanui ca vrea sa plece. I-am zis sa stea linistit, ca eu nu cred ce se scrie. Pe Tanase…