Stiri pe aceeasi tema

- Durata de ”viața” a unui fier de calcat poate fi influențata de mai mulți factori, nu numai de calitatea aparatului. O greșeala pe care multe persoane sunt tentate s-o faca iți poate strica fierul de calcat inainte de vreme. Nu face niciodata acest lucru!

- Sarea este un ingrediente prezent in casa fiecaruia dintre noi. Daca pana acum ați folosit-o doar in bucatarie pentru prepararea mancarii, de acum in colo veți schimba obiceiul. Trebuie sa știi ca sarea este foarte buna și pentru spalarea rufelor. Cum te ajuta și la ce este de folos.

- Sarea este unul dintre condimentele care nu lipsește din casa nimanui, fiind indispensabil, astfel ca acum este timpul sa descoperi tot mai multe trucuri care au ca și aliment principal chiar acest ingredient. Iata ce se intampla daca presari sare in sticla de ulei inainte de a fi folosit la prajeala.…

- Sarea are efecte nebanuite. Este un produs ce se gasește in orice gospodarie și poate fi folosite in multe mai multe lucruri, nu doar in mancare. Exista un truc cu sare care te va ajuta enorm și pe care cu siguranța nu il știai. Nu este vorba despre partea de curațenie ori de mancare. Vei ramane placut…

- Nu sunt deloc puțini cei care iși incep dimineața cu o cafea! Ei bine, daca pana acum erai tentat sa pui zahar, frișca sau alte arome in ea, ce ar fi daca de maine ai pune sare? Nu! Nu este o gluma! Sarea are o serie de beneficii, iar odata ce afli care sunt acestea nu o sa mai renunți la ele. Iata…

- Sarea grunjoasa nu lipsește din casele romanilor, dar majoritatea știu ca poate fi folosita doar in bucatarie. Gospodinele o utilizeaza de cele mai multe ori cand se pregatesc sa puna muraturile pentru sezonul rece. Afla ca te ajuta și cand vine vorba despre o problema pe care cu siguranța o intampini…

- Inventatorul Iuliean Hornet a declarat la DC NEWS ca Romania ar fi putut scapa de criza energetica daca urma anumiti pasi. Inventatorul roman Iuliean Hornet a fost invitatul jurnalistului Razvan Dumitrescu in cadrul emisiunii "Ce se intampla?" de la DCNews si DCNewsTV. Acesta a declarat ca Romania…

- Cu toții am trecut macar o data prin aceasta situație: ținuta pe care am pregatit-o este foarte șifonata. Daca aveți un fier de calcat cu abur, netezirea ei nu ar trebui sa fie o problema. Dar daca nu deții un fier de calcat sau ești in vacanța și nu ai unul, aceasta situație ți-ar putea da batai serioase…