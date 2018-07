Ce se întâmplă dacă bei, în fiecare zi, un pahar cu apă caldă Un pahar cu apa calda in fiecare zi are numai beneficii pentru corpul tau. Printre acestea se numara și pierderea in greutate, detoxifica, previne imbatranirea prematura. Afla mai multe dintre beneficiile unui pahar cu apa. Ai auzit multe persoane in jurul tau care au susținut ca beau un pahar cu apa calda in fiecare zi, dimineața, și se simt bine. Desigur, apa, fie ea calda sau rece, nu trebuie sa-ți lipseasca, caci astfel iți hidratezi fiecare particica a corpului tau. 1. Slabești Apa calda este excelenta pentru menținerea unui metabolism sanatos, ceea ce este nevoie daca vreți sa slabiți cateva… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Roșiile sunt preferatele noastre atunci cand vine sezonul lor și le folosim cu orice ocazie. Ca atare, in salate proaspete, alatura de preparate din carne și mai ales cu branza. Roșiile sunt potrivite cu orice, oricand. Dar care este situația in sezonul rece atunci cand nu putem sa folosim roșiile din…

- Armata ucraineana are dreptul sa deschida focul in propria țara, sustine reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA in Ucraina, Kurt Volker, intr-un interviu publicației germane Bild „Desigur, ucrainenii deschis focul in timpul luptei, dar ar trebui sa ținem cont de faptul ca tot ceea…

- Vremea va fi frumoasa si calda dar instabila in regiunile nord-vestice si in zonele montane, astfel ca vor fi innorari accentuate si local averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Prognoza meteo pentru sambata, 16 iunie Cerul va fi mai mult senin cu temperaturi in…

- Veste cumplita pentru romani! Administratorii de pensii private au facut o descoperire șocanta și cei care au contribuit la pilonul 2 pot chiar sa dea statul in judecata, cu șanse de caștig!

- Aceasta dieta de urgenta este folosita de persoanele care au putin timp la dispozitie pentru a slabi. Efectele sale se vad intr-o singura noapte. Iti subtiaza talia si arde caloriile. Iata ce reguli trebuie sa urmezi. Ora 08:00 - Bea un pahar de apa calda cu suc de lamaie. Ora…

- Pe prințul Harry și Meghan Markle ii mai despart doar cateva zile de nunta regala, care va avea loc la castelul Windsor din Londra. Gestul pe care l-a comis inainte de marele eveniment i-a șocatpe apropiați: fosta sa iubita și buna prietena - Chelsy Davy nu este invitata.

- Una dintre cele mai bune vești de anul acesta in materie de infrastructura este inceperea construcției unui nou bloc ANL la... The post 600 de cereri, pentru 30 de locuințe de la stat! Se intampla intr-un municipiu din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Dieta cu apa calda (slabirea cu apa calda pe stomacul gol) este o "gaselnita" asociata cu medicina chinezeasca, scrie kfetele.ro. Citeste si Cum sa slabesti 10 kilograme in 7 zile. Dieta inventata de un medic cardiolog Iata ce trebuie sa faci: Dieta de slabire cu apa calda presupune…